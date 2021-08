https://cz.sputniknews.com/20210830/media-is-se-prihlasil-k-odpovednosti-za-pondelni-utoky-na-letiste-v-kabulu-15668858.html

Média: IS se přihlásil k odpovědnosti za pondělní útoky na letiště v Kábulu

Média: IS se přihlásil k odpovědnosti za pondělní útoky na letiště v Kábulu

K odpovědnosti za raketový útok na letiště v Kábulu se v pondělí přihlásil Islámský stát*. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení teroristické... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

Poznamenává se, že bojovníci vypálili celkem šest raket.Zprávy o útoku se objevily ráno. Média informovala, že americký systém protiraketové obrany dokázal zachytit pět raket. Jedna střela podle Al-Džazíry zasáhla areál letiště.Zároveň Politico upozorňuje na to, že Pentagon věděl o blížícím se útoku na kábulské letiště několik hodin před výbuchem. Politico odvolává na tajné dokumenty ze schůzek ministerstva obrany, které obdrželo.Podotýká se, že pouhých 24 hodin před tím, než sebevražedný atentátník odpálil výbušné zařízení poblíž letiště, se na každodenní schůzce sešli vysocí vůdci armády, aby diskutovali o zhoršující se situaci v Afghánistánu.Podle dokumentů šéf Pentagonu Lloyd Austin, když hovořil prostřednictvím zabezpečené videokonference, nařídil více než desítce vedoucích představitelů ministerstva po celém světě, aby se připravili na nevyhnutelnou „událost s více obětmi“.Během setkání také předseda Sboru náčelníků štábů generál Mark Milley varoval před „důležitými“ zpravodajskými informacemi, které poukazují na to, že teroristická skupina Islámský stát plánuje „komplexní útok“. Velitelé, kteří volali z Kábulu, současně poznamenali, že brány letiště Abbey jsou vystaveny „nejvyšší hrozbě“.Připomeňme, že minulý čtvrtek na kontrolním stanovišti letiště došlo ke dvěma silným explozím, které zabily 13 amerických vojáků a asi 200 Afghánců. K odpovědnosti za incident se přihlásil Islámský stát.Poté Američané podle svého prohlášení zabili dva vůdce IS leteckými údery a den předtím zaútočili na území v oblasti letiště a tvrdili, že cílem jsou sebevražední atentátníci. Podle zpráv z médií bylo zabito 12 lidí, včetně několika dětí.Konečné stažení amerických sil z Afghánistánu je naplánováno na 31. srpna, letiště by se mělo dostat pod kontrolu Tálibánu*.Toto hnutí na pozadí stažení amerického kontingentu zahájilo ofenzivu a dobylo všechna velká města a oznámilo konec dvacetileté války. Nyní se řeší otázka mechanismu správy státu.* Teroristická organizace zakázaná na území Ruska

Červenáček Tak armády mají vůdce. Vůdce byl Hitler... stále se dozvídám něco nového. 🐸🐸🐸🐸 1

R S Nebude dlouho trvat a talibán s IS budou kámoši jak hrom. Něco jako Jerry a Tom. Vojenské vybavení za miliardy prasečího dolaru mají, čili není nic, co by jim v kamarádíčkování bránilo... 0

