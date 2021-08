https://cz.sputniknews.com/20210830/media-kldr-mohla-znovu-spustit-reaktor-na-vyrobu-plutonia-15664052.html

Média: KLDR mohla znovu spustit reaktor na výrobu plutonia

Média: KLDR mohla znovu spustit reaktor na výrobu plutonia

Severní Korea zřejmě znovu spustila jaderný reaktor na výrobu plutonia v Jongbjonu, což může přispět k vývoji jaderných zbraní, píše list The Wall Street... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

svět

kldr

jaderné objekty

Experti agentury OSN dospěli k závěru, že reaktor zřejmě nefungoval v období od prosince 2018 do začátku července 2021. Také připomněli, že KLDR používá laboratoř na rozdělení plutonia a upotřebeného paliva z reaktoru, která se nachází nedaleko.Odborníci z MAAE mají za to, že tyto údajné aktivity KLDR „vzbuzují hluboké znepokojení“ a zjevně porušují rezoluce Rady bezpečnosti OSN.List uvádí rovněž názory amerických expertů, kteří mají za to, že KLDR obnovila výrobu plutonia za účelem vývoje jaderných zbraní a rozšíření arzenálu. Podle slov bývalých amerických činovníků považuje prezident USA Joe Biden pokračování jednání s KLDR za méně důležitou věc než obnovení jaderné dohody s Íránem, situace se stažením vojsk z Afghánistánu a pokračování jednání s Ruskem o kontrole zbraní.Zastupitelství KLDR při OSN neposkytlo listu odpověď na žádost o komentář.Severní Korea po třetím summitu obou Korejí v Pchjongjangu v září 2018 slíbila, že zavře raketovou střelnici v Sohe a úplně demontuje jaderné objekty v Jongbjonu. MAAE pak prohlásila, že činnost v jaderném středisku v Jongbjonu pokračuje, ale agentura nemá možnost potvrdit její povahu a cíl bez inspekce jaderného objektu.Jihokorejští experti sdělili Sputniku, že Severní Korea učinila verbální prohlášení USA o zavření střelnic Sohe a Jongbjon, oficiální dohody však uzavřeny nebyly a KLDR bude všemožně demonstrovat, že USA podcenily význam zavření Jongbjonu navrženého na nevydařených jednáních v Hanoji.Američtí experti nejednou informovali, že pozorují jisté aktivity v oblasti jaderné střelnice v Jongbjonu, dokonce to interpretovali jako dopravu radioaktivních materiálů.

kldr

2021

Zprávy

kldr, jaderné objekty