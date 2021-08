https://cz.sputniknews.com/20210830/media-letiste-v-kabulu-bylo-raketove-ostrelovano-15662995.html

Média: Letiště v Kábulu bylo raketově ostřelováno

Celkem bylo na letiště vypuštěno pět raket, i když není zcela jasné, jestli byly všechny rakety zlikvidovány systémem C-RAM, který je určen na ochranu pozemních sil před raketami, dělostřelectvem a minomety.Činovník odhalil předběžné údaje a uvedl, že ze strany USA nedošlo k žádným obětem, vše se podle něj ale může změnit.Agentura Associated Press však s odkazem na očité svědky uvádí, že rakety dopadly nedaleko letiště. Podle svědků rakety spadly ve čtvrti Salim Karwan, která se nachází nedaleko letiště. Po výbuších měla následovat střelba, není ale jasné, kdo střílel.Jeden ze svědků také agentuře oznámil, že nejdříve slyšel zvuk tří výbuchů a potom uviděl záblesk na nebi. Po výbuších lidé začali utíkat, dodal.Tálibánci chtějí kontrolovat letištěRadikální hnutí Tálibán* již kontroluje část letiště v Kábulu, letiště brzy úplně přejde pod jejich kontrolu, v rozhovoru pro televizní společnost NHK to oznámil zástupce hnutí Zabihullah Mujahid.Rozhovor byl proveden v neděli, ale zveřejněn byl v pondělí.Situace v KábuluV sobotu večer americký prezident Joe Biden informoval o vysoké pravděpodobnosti nových útoků na letiště v nejbližších 24-36 hodinách. Následně v neděli velvyslanectví USA v Afghánistánu vyzvalo americké občany, aby okamžitě opustili okolí letiště v Kábulu, protože hrozí konkrétní hrozba.Připomeňme, že ve čtvrtek se u jedné z bran letišť, odkud se Afghánci i západní občané zoufale snaží dostat ze země, odpálil sebevražedný atentátník. O život přišlo téměř 200 afghánských civilistů a 13 amerických vojáků. Stovky lidí byly zraněny. Jak ale uvádí zpravodaj BBC, část obětí způsobila chaotická střelba amerických vojáků po samotném výbuchu. Vyplývá to z výpovědí očitých svědků.K teroristickému útoku se přihlásila afghánská odnož Islámského státu*. V reakci na útok prezident Joe Biden v projevu pohrozil pomstou proti teroristům. Následně americké ozbrojené síly pomocí dronu zabily dva příslušníky Islámského státu. Tálibán* nálet odsoudil a označil ho za „zjevný útok na afghánské území“. Podle radikálů při americkém odvetném útoku dvě osoby zahynuly a dvě ženy a jedno dítě byly zraněny.V současné době nadále probíhá evakuace z Afghánistánu. Spojené státy mají zemi opustit do 31. srpna.*teroristická organizace zakázaná v RF

