Menzelová rozdělila režisérův popel do dvou uren. Vysvětlila proč, ale manžela pořád nepohřbila

Vdova Olga kvůli přání zesnulého režiséra musela jeho popel rozdělit do dvou uren.„Cokoli souviselo se smrtí, Jirka vždycky nesnášel. Na hřbitovy nechodil a řekl, že žádný pohřeb nechce. To jsem mu splnila a udělala jen rozloučení,“ uvedla vdova.Prozradila, kde si její manžel přál být pochován.Druhé místo, kde si režisér přál najít svůj věčný pokoj, je v Praze, ale ani tato záležitost není zatím vyřešena.Deník Aha! informuje, že pomník by se měl nacházet na Slavíně na pražském Vyšehradě. Tam je pohřben i spisovatel Karel Čapek se svojí manželkou Olgou Scheinpflugovou.Režisér Jiří Menzel zemřel ve věku 82 let. Na podzim roku 2017 byl hospitalizován kvůli infekci mozku, absolvoval operaci, po které byl i v umělém spánku. Režisér prodělal těžkou nemoc, po které se o něj v domácí péči starala žena Olga, která o úmrtí informovala.Jiří Menzel patřil k nejvýraznějším postavám československé filmové nové vlny. V roce 1966 za snímek Ostře sledované vlaky, který natočil podle předlohy spisovatele Bohumila Hrabala, získal Oscara.Ohlas vzbudily i další jeho filmy Skřivánci na niti, Postřižiny a Slavnosti sněženek. Úspěch sklidily také komedie 70. a 80. let Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou či Vesničko má středisková, za kterou byl také nominován na Oscara. Z novodobých filmů natočil Obsluhoval jsem anglického krále, posledním filmem je Donšajni z roku 2013.

