Meteorologové varují před intenzivním deštěm a povodněmi

Česká republika se již několik dní potýká s chladnějším počasím. Jinak tomu nebude ani v příštích dnech. Čeká nás totiž několik deštivých dnů, přičemž v některých částech budou srážky velmi intenzivní. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu před velmi vydatným deštěm. Ta platí od půlnoci z pondělí na úterý do půlnoci z úterý na středu pro Liberecký (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Tanvald), Královéhradecký (Trutnov, Vrchlabí), Olomoucký (Jeseník) a Moravskoslezský kraj (Bruntál, Krnov).Co se týče částí Moravskoslezského kraje (Frýdek-Místek, Jablunkov, Třinec), pak pro ty platí výstraha také, ale od úterní šesté hodiny ranní až do středečního poledne.Od půlnoci z pondělí na úterý do půlnoci z úterý na středu pak platí výstraha před deštěm s nižším stupněm intenzity, a to pro Liberecký (Liberec), Olomoucký (Šumperk) a Moravskoslezský kraj (Rýmařov).Pro části Zlínského (Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín) a Moravskoslezského kraje (Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov) platí tato výstraha od úterních 6:00 hodin do středečního poledne. Meteorologové v těchto oblastech očekávají vydatný déšť s úhrnem nad 50 mm.Nutno podotknout, že v souvislosti s intenzivními srážkami hrozí i zvýšení hladiny řek. Z toho důvodu platí i povodňová bdělost, a to od úterních šesti hodin ráno do středečních sedmi hodin ráno. ČHMÚ ji vyhlásil pro Liberecký (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Liberec, Jilemnice, Tanvald, Železný Brod), Královéhradecký (Trutnov, Vrchlabí), Olomoucký (Jeseník) a Moravskoslezský kraj (Český Těšín, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Jablunkov, Třinec).Počasí na další dnyCo se týče celkové předpovědi na další dny, pak dnes nás čeká zatažená obloha, místy přechodně polojasná, ráno ojediněle mlhy. Teploty se budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni. V úterý bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty budou podobné – mezi 14 a 18 stupni.Ve středu bude obloha oblačná, zpočátku místy přeháňky. Teploty se dostanou již ke dvaceti stupňům, tedy mezi 16 až 20 stupni. Čtvrtek bude polojasno až oblačno, teploty vystoupají již výše, přičemž se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. V pátek bude polojasno až skoro jasno, lze očekávat teploty mezi 19 až 23 stupni.

