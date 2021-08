https://cz.sputniknews.com/20210830/ministerstvo-zahranici-rf-zapad-se-bude-muset-venovat-obnove-afghanistanu-je-to-vec-cti-a-svedomi-15665326.html

Ministerstvo zahraničí RF: Západ se bude muset věnovat obnově Afghánistánu, je to věc cti a svědomí

Ministerstvo zahraničí RF: Západ se bude muset věnovat obnově Afghánistánu, je to věc cti a svědomí

Země NATO, které se účastnily operace v Afghánistánu, se budou muset věnovat obnově této země, je to věc jejich svědomí, prohlásil v pondělí zvláštní zástupce... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

„Ano, všechny bohaté světové země se budou muset setkat a projednat se zástupci nové afghánské vlády otázky obnovení ekonomiky a sociální sféry. Týká se to především samozřejmě zemí, které tam 20 let měly své armády, a napáchaly to, co teď vidíme. Je to věc cti a svědomí těchto zemí, aby napravily aspoň část svých chyb,“ řekl Kabulov v přenosu ruské televizní stanice Rusko 24.Moskva také vyzývá Západ, aby neblokoval aktiva nové afghánské vlády a nevytvořil tím jiné problémy pro lid této země, prohlásil Kabulov.Ponechané zbraněMoskva doufá, že zbraně ponechané Američany nebudou použity v eventuální občanské válce v Afghánistánu, dodal Kabulov.„Musíme se zamyslet nad dalším osudem těchto zbraní,“ dodal.Američané dokážou stáhnout do 31. srpna z Afghánistánu všechny vojáky, ale nedokážou evakuovat všechny, kdo s nimi spolupracovali.„Stažení vojsk, to určitě, poněvadž podmínky byly dohodnuty, tálibánci jasně vyznačili svůj postoj v této otázce, ale co se týče ostatních občanů a těch, kdo spolupracovali s Američany posledních 20 let, to sotva,“ řekl Kabulov v odpovědi na otázku, jestli USA stihnou stáhnout své vojáky z Afghánistánu do 31. srpna.Vztahy Moskvy s novými afghánskými úřadyMoskva aktivně navazuje vztahy se zástupci nové moci v Afghánistánu.V první srpnové dekádě Tálibán (hnutí zakázané v RF jako teroristické) obnovil útoky na vládní afghánskou armádu. Jedinou provincií, kterou nekontroluje, je i nadále Pandžšír severovýchodně od Kábulu, který je jedním z nejmenších regionů této země podle území a počtu obyvatelstva. 15. srpna vstoupil Tálibán do hlavního města a převzal pod kontrolu prezidentský palác. V noci na 16. srpna učinil zástupce politické kanceláře tálibánců Muhammed Naim prohlášení, že válka v Afghánistánu je ukončena a že forma vlády bude stanovena v nejbližší době.Dnes jsou všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu pod kontrolou tálibánců. Evakuace cizinců a Afghánců, kteří pracovali pro zahraniční mise, se koná přes jediné kábulské letiště, které střeží vojáci USA a dalších zemí NATO. Tálibánci prohlásili, že nehodlají poskytnout Američanům odklad na evakuaci občanů USA po 31. srpnu.

vladimir007 Copak to kdy američané udělali, aby se starali o rekuntrukci státu, který rozbili / zničili ? USA jsou přece tím tvorem/ netvorem, který ničí a stavět a rekonstruovat musí někdo jiný ... Přece ministři usa (včetně zástupce prezidenta) - asi od Rumsfelda už snad 5 roků vyhlašují, že zašlápnou a rozbijí každého, kdo postaví proti jejich zájmům. Trochu opožděné nabytí sebevědomí po rozpadu Waršavské smlouvy, kdy se začali cítit jedničkou ... a už ho musí ztrácet. A kdo bude rekonstruovat Afgán ? Nejspíš Čína - ta tam má své zájmy (snad mírové). Kdo rekonstruoval Srbsko po nelidském bombardování a Irák a Sýrii a Lýbii ? 4

Červenáček Dobře svinskému Západu Putin podkouřil. 🐸🐸🐸🐸 1

