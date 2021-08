https://cz.sputniknews.com/20210830/na-iss-byla-izolovana-jedna-z-komor-roskosmos-vyhodnotil-bezpecnostni-situaci-na-stanici-15663842.html

Na ISS byla izolována jedna z komor. Roskosmos vyhodnotil bezpečnostní situaci na stanici

Na ISS byla izolována jedna z komor. Roskosmos vyhodnotil bezpečnostní situaci na stanici

Bezpečnostní situace a provozuschopnost ISS na dobu do roku 2025 je pod kontrolou. Sputniku to oznámil ředitel tiskového oddělení Státní korporace pro kosmické... 30.08.2021

2021-08-30T10:54+0200

2021-08-30T10:54+0200

2021-08-30T10:54+0200

Podle něj bylo v tomto smyslu vyslání nových modulů – Nauka a uzlový modul – zcela správným a včasným rozhodnutím vedení odvětví.Již dříve generální konstruktér Raketové a kosmické korporace Energija, ředitel letu ruské části ISS, kosmonaut, dvojnásobný Hrdina Sovětského svazu Vladimir Solovjev Sputniku uvedl, že systémy ruské části ISS mají vysoký stupeň opotřebovanosti, výrobci zařízení negarantují, že po roce 2025 nezačnou selhávat.Praskliny na modulu ISSKosmonauti během prohlídky ruské části ISS objevili nové praskliny v prvním a nejstarším modulu stanice – Zarja. Sputniku to řekl ředitel letu ruské části ISS Vladimir Solovjev.Taková situace se mu nelíbí. A dřívější objevení průchozích prasklin v modulu Zvězda ho vede k myšlenkám, že časem se začnou praskliny v modulu Zarja šířit.Izolace nehermetické komoryUstimenko z tiskového oddělení Roskosmosu také uvedl, že nehermetická komora v modulu Zvězda byla izolována od hlavní stanice, kosmonautům byly dopraveny všechny potřebné diagnostické a opravářské prostředky.Nevelký únik vzduchu na ISS byl zaznamenán v září 2019. V říjnu 2020 posádka objevila první prasklinu v jedné z komor modulu Zvězda a v březnu 2021 byla prasklina opravena. Tato prasklina stanici a posádku neohrožovala. Později byla objevena druhá prasklina, kterou posádka v březnu také opravila. Únik vzduchu se však pouze snížil a posádka pokračovala v hledání úniku a jejich hermetizaci.

