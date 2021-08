https://cz.sputniknews.com/20210830/na-slovensko-prileti-druhe-letadlo-s-lidmi-evakuovanymi-z-afghanistanu-15667388.html

Na Slovensko přiletí druhé letadlo s lidmi evakuovanými z Afghánistánu

Na Slovensko přiletí druhé letadlo s lidmi evakuovanými z Afghánistánu

V pondělí přiletí na Slovensko letadlo Spartan z Afghánistánu s evakuovanými osobami s přímými vazbami na Slovensko. Většinu z nich tvoří ženy a děti. Ve... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-30T15:08+0200

2021-08-30T15:08+0200

2021-08-30T15:08+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

letadlo

slovensko

afghánistán

tálibán

premiér

záchrana

eduard heger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/46/33/463343_0:104:2565:1546_1920x0_80_0_0_464d0e14db3b7838f1536781ff1aaf17.jpg

Podle tiskového a informačního odboru se záchranná operace uskutečnila za mimořádně obtížných podmínek a za přítomnosti slovenské speciální jednotky, která do Kábulu přiletěla v sobotu (28. srpna) vojenským letadlem a dvě noci působila na místním letišti.Dodal, že situace kolem kábulského letiště byla v posledních dnech dramatická a dostat lidi přes kontroly Tálibánu* bylo obtížné. „Proto patří náš dík také americké straně, která nám po celou dobu vycházela vstříc a bez jejíž podpory by evakuace těchto lidí na útěku nebyla možná,“ vysvětlil Heger.K věci se vyjádřil i ministr obrany Jaroslav Naď. „Zázraky na počkání, nemožné do tří dní,“ napsal na začátek svého postu. Poté uvedl, že nemá slov na to, aby popsal svůj dík a obrovskou hrdost na slovenské příslušníky vzdušných a speciálních sil, kteří úspěšně zvládli další evakuační operaci v Afghánistánu.Válka v Afghánistánu, která trvala od 7. října 2001 do 31. srpna 2021 (stáhnutí amerických vojsk), začala jako součást operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy*, zničení islamistického režimu Tálibánu, nastolení míru, ochrana obyvatelstva, rekonstrukce zničených oblastí, výcvik afghánské policie a armády a pomoc s ustanovením státní samosprávy. Do roku 2003 šlo pouze o válku vedenou jednotlivými státy, od roku 2003 probíhala mise aliance.Hnutí Tálibán (teroristické hnutí zakázané v RF) zaktivizovalo na začátku srpna útoky na afghánskou vládní armádu. 15. srpna tálibánci vstoupili do hlavního města a dobyli prezidentský palác. 16. srpna prohlásili, že válka v Afghánistánu je ukončena a že forma vlády bude stanovena v nejbližší době. Jedinou provincií, kterou nekontrolují, je Pandžšír severovýchodně od Kábulu. Američtí vojáci a diplomaté plánují ukončit 31. srpna organizovanou evakuaci, ale slibují pokračování pomoci cizincům a místním občanům z rizikových skupin, kteří budou chtít vycestovat později.*teroristické organizace zakázané v RF

slovensko

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

letadlo, slovensko, afghánistán, tálibán, premiér, záchrana, eduard heger