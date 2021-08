„Nejneoceňovanější film karlovarského festivalu!“ Klus natočil pohádku o zálohování plastových lahví

https://cz.sputniknews.com/20210830/nejneocenovanejsi-film-karlovarskeho-festivalu-klus-natocil-pohadku-o-zalohovani-plastovych-lahvi-15666960.html

Tomáš Klus se tímto svým dílem pochlubil na sociální síti. „Nejneoceňovanější film karlovarského festivalu je tady! Před zraky tamní poroty se nám tento exKlusivní materiál podařilo utajit, aby to byly právě vaše oči a vaše monitory, kdo příběh královny PEŤky, který jsme s týmem vůkol @zalohujme dali do kupy, uvidí, ocení a snad i zasdílí. Červenám se jako koberec. Užijte si to a dejte, vyvolá-li se ve vás, zPETnou reakci,“ napsal na Facebooku.A o čem celá pohádka je? Začátek je typicky pohádkový, jelikož nechybí slova jako „bylo nebylo“. „V království, kde končí vše, co se dopilo, zrodila se princezna PEŤka. Krásná byla tak, že se jí spotřebiteli zželelo zmačkat,“ pokračoval.Touha po naplnění ale princezně zatemnila mysl a sny o nesmrtelnosti jí proměnily srdce v kámen. Tuto scénku doplnil Klus zaskučením. A slíbila se provdat za toho, kdo jí touhu po nesmrtelnosti splní.Jak to tak v pohádkách bývá, o princeznu se ucházeli nápadníci, ale nikdo neuspěl, a tak je princezna proměnila v odpad. O princeznu se pak chtěl ucházet princ Zalohy, který si osedlal plechovku a vyrazil na cestu za lékem na prázdnotu. A právě z toho se vyklubalo tajemství vratných lahví. „Stačí, aby ses otevřela změně,“ říká pak princ princezně, ta se otevře a vše končí šťasně. „Najednou byly lesy čisté. Každý zde žil naplněný cirkulárně ekonomický život. A žili tak šťastně a spokojeně, a protože neumírají, tak tak žijí dodnes,“ zakončil pohádku zpěvák.Nutno podotknout, že celá tato pohádka je vlastně výzvou pro podpis petice za zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky, kterou propaguje iniciativa Zalohujme.cz. Ta má zatím dle svého webu přes 28 tisíc podpisů.Tomáš KlusKlus je český písničkář, textař, skladatel, herec a bývalý moderní pětibojař. Svou hudební kariéru odstartoval v roce 2007, kdy vyhrál s písní Dopis pěveckou soutěž CzechTalent Zlín. O rok později mu firma Sony BMG vydala jeho první album Cesta do záhu(d)by. Následně napsal a nahrál hudbu pro film Anglické jahody. V roce 2009 následovalo druhé album Hlavní uzávěr splínu a spolu s ním vyšel i jeho první zpěvník „Já, písničkáŘ“.Na svém kontě má několik úspěchů – v roce 2010 se stal zpěvákem roku hudebních cen TV stanice Óčko i výročních Andělů, v letech 2011 a 2012 získal stříbrného a zlatého Českého slavíka.Klus se ale zajímá také o charitu a je součástí různých projektů. Například na Velikonoce 2011 odvysílala ČT pořad Klus pro Kuře, kde dotyčný vystoupil jako moderátor i jako jeden z interpretů.Pokud jde o Kluse a herectví, v září 2012 absolvoval studium herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Zahrál si například v pohádkách Tři bratři a Tajemství staré bambitky, v seriálu Hop nebo Trop čive filmu Šejdrem. Lidé jej ale mohou znát také z divadla, jelikož účinkuje třeba v Deadline v pražském Divadle Ypsilon.Co se týče jeho osobního života, Klus nyní žije spokojeným rodinným životem. S manželkou Tamarou Klusovou (dříve Kubová) má dcery Josefínu a Jenovéfu a syna Alfréda. Rodina žije v Mníšku pod Brdy, kam se přestěhovala z Prahy.

