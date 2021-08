https://cz.sputniknews.com/20210830/novy-zeland-promluvil-o-prvnim-pripadu-umrti-po-ockovani-pfizerem-15667655.html

Nový Zéland promluvil o prvním případu úmrtí po očkování Pfizerem

Ministerstvo zdravotnictví Nového Zélandu dnes potvrdilo, že zaznamenalo první úmrtí, které považuje za způsobené očkováním vakcínou Pfizer proti covidu-19. 30.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-30T15:46+0200

svět

nový zéland

očkování

ministerstvo zdravotnictví

koronavirus

„The COVID-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board (CV-ISMB (Nezávislý bezpečnostní monitorovací panel pro očkování proti covidu-19)) poradil ministerstvu zdravotnictví, aby se ujistilo, že zdravotničtí zaměstnanci a spotřebitelé zůstávají ostražití a jsou si vědomi příznaků myokardu a perikarditidy. Tato rada následuje po zprávě CV-ISMB o smrti ženy po očkování Comirnaty Pfizer COVID-19,“ stojí v prohlášení ministerstva.Předpokládá se, že žena zemřela na selhání srdce, což je velmi vzácný vedlejší efekt vakcíny Pfizer. CV-ISMB, nehledě na to, zmínila, že „existovali další lékařské problémy, které mohly ovlivnit události po očkování“.Případ byl předán na pitvu, takže „příčina smrti zatím nebyla určena“, stojí dále ve zprávě.„Riziko myokardu po očkování je o mnoho menší než riziko myokardu potom, co se infikujete covidem-19,“ uvedla Ashley Bloomfieldová, vedoucí resortu zdravotnictví, kterou citoval portál RNZ, když se snažila uklidnit lidi slovy o tom, že profil vakcíny Pfizer je „velmi velmi dobrý“.Nový Zéland zatím dokázal naočkovat 21.4 % své populace. Ostrov pro očkování proti novému koronaviru používá preparáty Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca.Třetí dávkaPředseda vlády Andrej Babiš včera avizoval očkování třetí dávkou na území země. Podle jeho slov, která pronesl ve svém videu na Facebooku, začne očkování třetí dávkou v Česku 20. září. Třetí dávku mají dostat lidé nad 65 let, dlouhodobě nemocné osoby a ti lidé, kteří bydlí v domovech pro zdravotně postižené.„Od 10. září všichni, kteří byli očkováni, dostanou SMS a budou upozorněni na to, že se mohou nechat očkovat třetí dávkou, a samozřejmě očkovat budeme nadále u praktiků a v očkovacích centrech a mělo by se očkovat od 20. září. Takže tito lidé budou upozorněni a mohou jít na třetí dávku… Znovu opakuju, je to dobrovolné, ale je to samozřejmě velice důležité, abychom to společně zvládli,” řekl včera český premiér.

Genadij Ale, kde že... Kvalitní vakcíny nemají žádné vedlejší účinky. Je třeba s nimi řádně proočkovat všechny anglicky mluvící lidi na celé Zemi. Ano, vakcíny zachraňují životy, na celé zemi, je potřeba důkladně proočkovat, všechny vegany a vegetariány, ekoklima aktivisty, ochránce zvířat v lidských práv a menšin, feministky a všechny kteří jsou přisátí na státní rozpočty mimo starobních důchodců. 1

1

nový zéland

nový zéland, očkování, ministerstvo zdravotnictví, koronavirus