https://cz.sputniknews.com/20210830/ockovani-treti-davkou-bude-dobrovolne-a-pro-kazdeho-zacne-od-zari-15669245.html

Očkování třetí dávkou bude dobrovolné a pro každého. Začne od září

Očkování třetí dávkou bude dobrovolné a pro každého. Začne od září

Na pondělním pravidelném zasedání řešila vláda očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Jak uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-30T16:17+0200

2021-08-30T16:17+0200

2021-08-30T16:17+0200

česko

česká republika

zdraví

epidemie

očkování

ministerstvo zdravotnictví

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/13331878_0:34:3001:1722_1920x0_80_0_0_ccde4dc54a7a0eb213575de1c02bb654.jpg

V Česku se spustí očkování třetí dávkou již 20. září. Podle premiéra Andreje Babiše se bude prioritně týkat lidí nad 65 let a také lidí se zdravotním postižením, stejně tak dlouhodobě nemocných.Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude moci třetí dávku dostat každý, kdo o ni bude mít zájem. Avšak je nutné splnit podmínku, a to mít alespoň osm měsíců po ukončeném očkování. Nebude však stanoveno pevné datum, tudíž to může být klidně devět nebo deset měsíců po něm.Jak se uvádí na profilu Chytré karantény na sociální síti, základní pravidla pro přeočkování jsou taková, že je dobrovolné, lze jej využít osm měsíců po dokončeném očkování, důrazně se doporučuje lidem nad 60 let, očkovat se bude mRNA vakcínami (Moderna, Pfizer) a registrace se otevře 20. září. Za zmínku stojí, že mRNA vakcíny mohou dostat i lidé očkovaní jinými vakcínami.Kromě toho schválila vláda na jednání povinné testování v zařízení sociálních služeb. Testovat se bude každých sedm dní muset každý nenaočkovaný personál i klienti. Výjimku budou lidé, kteří za posledních 180 dní prodělali covid.Česko se připravuje na čtvrtou vlnuNěmecko v souvislosti se zhoršením epidemiologické situace na západě země oznámilo minulý týden nástup čtvrté vlny koronaviru. České ministerstvo zdravotnictví pozorně sleduje vývoj situace a hodlá v případě potřeby okamžitě reagovat. Resort vedený Adamem Vojtěchem proto již má připravených několik nových koronavirových restrikcí.V souvislosti s velkou pravděpodobností toho, že epidemiologická situace již nebude obdobně těžkou jako loni na podzim, premiér Andrej Babiš (ANO) zdůrazňuje, že další plošný lockdown v celé zemi se nechystá. Z Vojtěchova ministerstva však stále více zaznívá, že na řadu mohou přijít lokální příkazy a zákazy.

https://cz.sputniknews.com/20210829/vojtech-promluvil-o-planu-ockovani-v-pulce-zari-zacne-ockovani-treti-davkou-15655165.html

Karel Adam rusky nerozumět. 1

Červenáček Po třetí dávce bude imunitní systém tak oslaben, že důchodci začnou více umírat, třeba na zápal plic, ale oficiálně se to nepřizná. 🐸🐸🐸🐸 0

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, zdraví, epidemie, očkování, ministerstvo zdravotnictví, koronavirus