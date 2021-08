https://cz.sputniknews.com/20210830/opit-telo-zevnitr-i-z-venku-pivni-lazne-pagacove-rozesmaly-fanousky-15669561.html

„Opít tělo zevnitř i z venku.” Pivní lázně Pagáčové rozesmály fanoušky

Česká herečka, moderátorka a ještě maminka tříměsíční Bibiany Patricie Pagáčová ví, jak správně relaxovat a odpočinout si od rodičovských starostí. Soudě podle... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

Herečka je známá svým úžasným smyslem pro humor, častěji se na fotografiích na sociálních sítích usmívá nebo směje. Nezapomíná také na vtipné titulky pod fotografiemi, které těší fanoušky.Na nové fotografii můžete vidět samotnou Patricii, která sedí nahá v sudu piva a v rukou drží půllitr piva. Myslíme si, že takové lázně by se mnohým líbily.„Koupačka v pivu a k tomu jedna malá Zlatá kráva. Tak se jmenuje to pivo, jen aby bylo jasno, o čem je řeč,“ sdělila ve vtipném příspěvku Pagáčová.Fanoušci žert podpořili a také okomentovali fotku.„Jako když už Vás vítají ve stádu. To budeme asi příbuzný teda,“ vtipkovala pavla_justinova.„Opít tělo zevnitř i z venku. Že by nová terapie pro maminky? Jdu hledat sud a piva,“ okomentovala _dancavideo.cz_.„Proč nám to děláš. Užívejte, pozdravujem Tibu a malou Pagáčku,“ napsala adelafoltynova.Andrejecka22 okomentovala fotku: „Já když se divám na vaše fotky, tak se vždy zasměju… buď je to vás smích, nebo to, co děláte.. super!!!“Uživatelka kat.us.h také nezůstala stranou: „Tak nevím, zda jsem jediná, ale po každém vašem příspěvku mám depku, na fotkách to vypadá, že si neskutečně užíváte a zvládáte všechno levou zadní. Obdivuji vás, jak to všechno zvládáte.“Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu Naše cesty od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

