Ovčáček reaguje na Zemanova pochybení: Je bizarní nazývat výkon práce prezidenta předvolební kampaní

Český prezident Miloš Zeman, který v roce 2018 obhajoval svoji funkci, měl podle zjištění Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí porušit... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

Úřad viní prezidenta Miloše Zemana ze tří pochybení, kterých se měl před posledními prezidentskými volbami dopustit.Jednat by se mělo například o fotografie prezidenta s jeho podpisem, které rozdával veřejnosti při cestách po regionech na podzim 2017. Na fotografiích nebyla uvedena informace o zadavateli a zpracovateli, která by měla být uvedena na předvolebních propagačních materiálech.Prezident kromě toho nezačlenil výdaje ze setkání s občany při cestách do výdajů volební kampaně a ani do závěrečné zprávy. Zprávu a účetnictví vztahující se k předvolební kampani odevzdal se zpožděním. To však bylo pouze jednodenní.Miloš Zeman však se závěry kontrolního úřadu nesouhlasí, a podal vůči němu námitky. Odmítá, že by setkání s veřejností mělo být součástí volební kampaně s tím, že setkání podnikal od začátku svého volebního období. Úřad však námitky zamítl. Další kroky vůči prezidentovi však učinit nemůže kvůli tomu, že prezident má trestní i přestupkovou imunitu.Na tato zjištění ohledně prezidentovy kampaně reagoval senátor TOP 09 Tomáš Czernin prostřednictvím příspěvku na svém účtu na Twitteru pod názvem ukradený Hrad.Na rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí ohledně prezidentovy kampaně reagoval také Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.„Výkon funkce prezidenta republiky není kampaň, ale práce pro občany,“ napsal Ovčáček na svém účtu na Facebooku.Rozhodnutí úřadu o tom, že šlo o součást volební kampaně, považuje Ovčáček za nesmírně bizarní.Dále podotknul, že porušení zákona úřad objevil také i u protikandidáta prezidenta Jiřího Drahoše. Podle něj z toho tedy vyplývá, že kandidáti a strany si zatím osvojují nová pravidla.V dalším příspěvku Ovčáček dodal, že úřad bizarně rozhodl na základě jedné iniciativy svého člena Jana Outlého.„Ten přitom od roku 2017 prokazatelně vedl (a vede) negativní kampaň proti prezidentu republiky. Dokonce vystoupil proti panu prezidentovi těsně před druhým kolem voleb,“ píše Ovčáček s odvoláním na článek z roku 2018 pod názvem Outlý: Zemanova kampaň neodpovídá duchu zákona. Veřejnost by měla znát skutečný původ sponzorských peněz, který byl uveřejněn na webu hlidacipes.org.Zmiňme, že na podzim 2017 prezident objel několik krajů. Prezidentské volby se konaly v roce 2018. Celkově ve volbách kandidovalo devět lidí. Miloš Zeman však ve druhém kole obhájil funkci, když porazil bývalého předsedu Akademie věd ČR Jiřího Drahoše.

Nejlepší Adonis Bizarní je celá ta Hradní parta..... 15

Seki18 Degenerát Czernin opět nenávist a nesmysly. kdo takového dob.ytka mohl volit. 1

