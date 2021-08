Polský politik označil vlnu migrantů na polsko-běloruské hranici za projekt Nord Stream 3

https://cz.sputniknews.com/20210830/polsky-politik-oznacil-vlnu-migrantu-na-polsko-beloruske-hranici-za-projekt-nord-stream-3-15671239.html

Bývalý náměstek polského ministra obrany Romuald Szeremietiew v interview pro Do Rzeczy uvedl, že Rusko úspěšné dotáhlo projekt Nord Stream 2 do konce, a teď...

„Rusko úspěšně dokončilo projekt Nord Stream 2. Americký prezident Joe Biden zrušil sankce, které uvalil Donald Trump a kancléřka Angela Merkelová navštívila Vladimira Putina v Kremlu a dostala od něj kytici. Putin dosáhl úplného úspěchu a teď doplní Nord Stream 2 Nord Streamem 3, přes který budou na polské území přehazovat migranty, kteří utíkají z Afghánistánu ne kvůli záchraně, ale kvůli tomu, aby získali německou podporu,“ uvedl Szeremietiew.Podle něj se tedy nejedná o skutečné migranty, ale o mladé, dobře oblečené mladé lidi, kteří takhle vidí svoji budoucnost. Tyto migranti, kteří podle odhadů budou pronikat přes nedostatečně zabezpečenou polsko-běloruskou hranici, můžou destabilizovat Polsko.Bývalý náměstek v této souvislosti uvedl, že posílení kontroly hranic nese v tomto ohledu velmi důležitou roli. Polsko by se podle něj v tomto ohledu mohlo obrátit na EU a poprosit dodatečné financování.Polsko postaví na bělorusko-polské hranici nový plotZmiňme, že v situaci ohledně zvyšujícího se počtu nelegálních migrantů Polsko postaví na hranici s Běloruskem nový, 2,5metrový plot. Informoval o tom ministr národní obrany republiky Mariusz Błaszczak.Současná ohrada je zastaralá a vede podél omezeného úseku na bělorusko-polské hranici.Podle údajů polské pohraniční služby se od začátku srpna pokusilo nelegálně překročit hranici republiky z Běloruska 2,1 tisíce lidí. Jen pro porovnání, za celý loňský rok jich bylo 120.Litva, Lotyško a Polsko upozorňují na zvyšující se počet zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk již víc nebude zmírňovat vlny nelegálních migrantů, kteří směřují do Evropské unie: „Kvůli sankcím Západu na to nejsou ani peníze ani energie,“ uvedl dříve Lukašenko.

