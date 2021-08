https://cz.sputniknews.com/20210830/princ-william-a-kate-chteji-blize-ke-kralovne-premysleji-o-stehovani-15669098.html

Princ William a Kate chtějí blíže ke královně. Přemýšlejí o stěhování

Princi William s vévodkyní Kate žijí v Londýně v Kensingtonském paláci a ve svém domě v Anmer Hall v Norfolku. Nyní přemýšlejí kvůli královně o stěhování... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

Oni „vážně přemýšlejí o stěhování do Windsoru“, píší britská média. Pár se svými třemi dětmi chce být blíže královně Alžbětě II. v průběhu svých příprav na převzetí více povinností v rámci královské rodiny.Podle zdroje portálu Daily Mail manželé „pokukují“ po ubytování, které by bylo vhodné pro výchovu jejich tří dětí – prince George, princezny Charlotte a prince Louise. Mohlo by se prý jednat o Fort Belvedere. V současné době je tato budova pronajata rodině Westonových, kteří jsou blízkými přáteli královské rodiny. Tato možnost ovšem byla nakonec zavržena.„Anmer Hall měl smysl, když byl William pilotem vrtulníku ve Východní Anglii, nebo během trávení Vánoc. Na víkendy je to trochu moc daleko, ale Windsor je perfektní kompromis,“ uvedl zdroj Daily Mailu s tím, že právě ježdění mezi Londýnem a domem v Anmer Hall způsobuje rodině problémy, neboť cesta má 185 kilometrů.Britská média také zmiňují další výhody, které by mělo stěhování do Windsoru. Kate by se ocitla blíže ke své rodině, konkrétně ke svým rodičům, jež žijí v Bucklebury, vesnici nedaleko od Windsoru.Stěhování do Windsoru ke královně by, podle médií, sloužilo jako vzpruha pro Alžbětu II. poté, co před několika měsíci zemřel její manžel. Královna Alžběta má blízký vztah s princem Williamem.Královna využívala po dobu mnohých let Windsor jako své místo pro odpočinek, zatímco pracovala v Londýně v Buckinghamském paláci. Nyní ovšem, po svém návratu z letní dovolené, plánuje přesídlit do Windsoru natrvalo.Pokud by se princ William a Kate se svými dětmi skutečně přestěhovali do Windsoru, nacházeli by se v širokém kruhu rodiny, neboť v okolí žijí i další nejbližší příbuzní. V okolí žije princ Edward s rodinou, princ Andrew se svojí rodinou. Bývalý dům prince Harryho a jeho manželky, který se nachází rovněž v bezprostřední blízkosti, nyní používá princezna Eugenie s manželem.

