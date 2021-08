https://cz.sputniknews.com/20210830/prymula-kdybych-udelal-to-co-ministr-vojtech-tak-by-me-povesili-15671919.html

Prymula: Kdybych udělal to, co ministr Vojtěch, tak by mě „pověsili“

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro česká média komentoval fotografii úřadujícího ministra Adama Vojtěcha z festivalu v Karlových... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

„Já to ani nechci komentovat. Mě by za podobný prohřešek pověsili na kandelábru. Ta historie se posunuje a jak je vidět, tak už to nikomu moc nevadí. Já jsem ve své době zosobňoval covid. Byl jsem nepřítelem národa, protože jsem vyhlašoval opatření. Já si myslím, že je to nešťastné. Opatření by se měla dodržovat a měli by je dodržovat i vládní úředníci. Nečekám ale, že by před volbami někdo nějakou politickou zodpovědnost vyvozoval,“ prohlásil Roman Prymula pro Seznam Zprávy. Dalším, kdo byl na akci zachycen bez ochrany úst, byla například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.Adam Vojtěch se fotografii bez ochrany úst bránil slovy o tom, že měl celou dobu nasazený respirátor, který si sundal jen v době, kdy v předsálí jedl.Bývalý ministr zdravotnictví dále uvedl, že na podzim neočekává novou silnou vlnu onemocnění, jak tomu bylo v předchozích letech.„Díky těm velkým obětem, které jsme během předcházejících dvou vysokých vln měli, na tom budeme výrazně lépe než ostatní země a nečekám podobnou vlnu, jaká se v nich ukazuje. Počty případů jim stoupají, ale u nás se to neděje,“ prohlásil pro Seznam Zprávy.Roman Prymula v rozhovoru také zmínil, že v průběhu podzimního a zimního období neočekává lockdowny, pouze v případě, že by se objevila nová mutace. S tím ale, podle svých slov, nepočítá.Třetí dávkaV Česku se spustí očkování třetí dávkou již 20. září. Podle premiéra Andreje Babiše se bude prioritně týkat lidí nad 65 let a také lidí se zdravotním postižením, stejně tak dlouhodobě nemocných.Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude moci třetí dávku dostat každý, kdo o ni bude mít zájem. Avšak je nutné splnit podmínku, a to mít alespoň osm měsíců po ukončeném očkování. Nebude však stanoveno pevné datum, tudíž to může být klidně devět nebo deset měsíců po něm.

Červenáček Ano, Babišátko se mohlo přerazit, aby co nejrychleji vyhodilo Prymulu. Když pochybil jeho politik Faltýnek, nedělo se nic. On sám opustil jen jednu politickou funkci a v tichosti to vyšumělo. Schillerová - úplně v klidu. Maláčová - úplně v klidu. 🐸🐸🐸🐸 0

1

