Slovenský ministr vnitra podává trestní oznámení na šéfa Směru-SD Fica pro pomluvu

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec podává trestní oznámení na předsedu opoziční strany Směr-SD Roberta Fica pro pomluvu. Informoval o tom v pondělí na... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

„Přestože jsou nápady z Ficovy ,vlastní hlavy‘ velmi originální, podávám na něj za jeho dosavadní jednání trestní oznámení pro pomluvu. Model diskreditace založený na rozsáhlém šíření dezinformací, konspirací a silné manipulace používá Fico u svých odpůrců již řadu let,“ tvrdí Mikulec.Podle ministra připravuje Směr-SD „nový scénář v rámci své dlouhodobé snahy zpochybnit mou osobu“. Podle něj chce Fico informovat, že červencový zásah inspekce ministerstva vnitra, jehož zastavení opozice ministrovi vyčítá, byl přerušen, protože Mikulec měl být na místě. Ministr obvinění opozice odmítá.Směr-SD pravidelně informuje o různých podezřeních kolem Mikulce. Chce ho také znovu odvolat v Národní radě Slovenské republiky. Vyčítá mu řadu věcí, od situace na ministerstvu a v policii až po obvinění z korupce a maření vyšetřování. Tvrdí, že se měl sejít s Matějem Zemanem, členem bratislavské skupiny takáčovců, v jeho bytě, kde měli jednat o koordinaci výpovědí. Dále mu vytýká, že údajně přerušil policejní zásah proti Matěji Zemanovi a dalším dvěma svědkům. Mikulec trvá na tom, že Matěje Zemana nezná a nikdy se s ním nesetkal.Pokusy o odvolání MikulcePřipomeňme, že v polovině srpna chtělo opoziční hnutí Směr-SD opět odvolávat ministra vnitra Romana Mikulce. Kromě jiného Směr kritizoval rozhodnutí pozastavit činnost vyšetřovatelce Dianě Santusové, vedoucí týmu Úřadu inspekční služby, který má na starosti vyšetřování zneužití pravomocí příslušníků Národní kriminální agentury (NAKA).Fico se také zmínil o využívání profesionálních udavačů při manipulování trestními kauzami v neprospěch opozice, o zneužívání pravomocí veřejného činitele a rozkladu právního státu.Toto však nebyl první pokus o jeho odvolání. Došlo k tomu již dříve, přičemž v souvislosti s Mikulcem Fico poukázal na zprávy v médiích, že bývalý šéf finanční správy František I. měl mluvit o úplatku pro Mikulce. Podle Fica nemůže premiérovi stačit ministrovo slovo, že tomu tak není. Šéf Směru-SD tvrdí, že několik obviněných sedí v současnosti ve vazbě na základě výpovědi jediného kajícníka, a pokud taková odpověď premiérovi Hegerovi stačí, neměli by podle něj ve vazbě sedět ani někteří obvinění.Podle lídra Směru-SD stojí Mikulec také za zadržením bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského.

