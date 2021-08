https://cz.sputniknews.com/20210830/stropnicky-bis-neveri-a-vycita-ji-orientaci-na-usa-priklani-se-k-prezidentove-verzi--15670671.html

Stropnický BIS nevěří a vyčítá jí orientaci na USA. Přiklání se k prezidentově verzi

Podle Stropnického je Bezpečnostní informační služba orientovaná na USA, a je tomu tak především kvůli postavě jejího ředitele.Koudelka a jeho pozice ředitele BIS se dlouhodobě nelíbí prezidentu Miloši Zemanovi. Ten nedávno uvedl, že Koudelka měl nařídit monitorování prezidentova okolí. Zeman se měl v této věci obrátit na premiéra Andreje Babiše, aby odposlechy zastavil. Premiér však odmítá tvrzení, že by to dělal, a dodal, že navíc něco podobného učinit nemůže.Ohledně této situace Stropnický uvedl, že by nebyl překvapen, kdyby BIS odposlouchávala okolí prezidenta. Dále si myslí, že někdo z dvojice prezident-premiér lže, a že on se spíše přiklání na stranu prezidenta.„Asi v té věci věřím spíš panu prezidentovi,“ uvedl Stropnický v pořadu a dodal, že celá kauza může být Babišovou taktikou.Během rozhovoru došlo také na téma Afghánistánu. „Do Afghánistánu Česko vůbec nemělo lézt. Akce je zpackaná a je vedena mylnými představami, že se má vyvážet demokracie do zemí, které si k tomu samy nedospěly,“ míní Stropnický.Podle svých vyjádření nikdy nebyl zastáncem zahraničních misí. Vojáky, kteří v zemi bojovali proti Tálibánu*, označil za okupační sílu.Kvůli situaci v Afghánistánu však neočekává migrační vlnu. Pokud by k ní skutečně došlo, tak se to podle Stropnického Česka nedotkne, rovněž jak i Evropy.Reakce Koudelky na odposlechyMinulý týden se konalo zasedání sněmovní komise pro kontrolu BIS. Obsahem jejího jednání byl nedělní výrok prezidenta Miloše Zemana, podle kterého Koudelka před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí.Po jednání šéf komise Bělobrádek novinářům řekl, že Koudelka prezidentova obvinění kategoricky odmítl. Koudelka měl rovněž uvést, že za dobu jeho vedení nebyl odposloucháván žádný ústavní činitel a ani že nezažil nátlak na ukončení sledování.I přes výše uvedené měl ale Koudelka poté poslancům sdělit, že odposlouchávání měl v minulosti doporučovat někdejší šéf analytiky Bezpečnostní informační služby Jiří Rom.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Červenáček Už omšelé téma. Stropnický byl předsedou Zelených. Všude jinde je to levicové. U nás ale byli a jsou Zelení pravicoví. Tak co pohledává jako poradce u Maláčové ? Diskusi s ním jsem dnes v televizi sledoval. Mluvil dobře. Má jiskru, možná i charisma a dobré názory. Asi se nechal vyučit u K. Olinky s VUMLem; a kdo ví - možná nosí i jeho tanga zn. Olin. Trochu jsem se jen divil, že je neučesán a hlavně - měl nějakou týden nošenou mykynu nebo košili už se srolovaným límečkem. 🐸🐸🐸🐸 1

R S Překvapil, podotýkám, mile překvapil. Takové vyjádření bych od něho nečekal. Kluk šel do sebe.. 0

