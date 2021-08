https://cz.sputniknews.com/20210830/temto-lidem-nelze-do-budoucna-sverit-statni-majetek-filip-setrel-opozici-kvuli-budvaru-15670987.html

„Těmto lidem nelze do budoucna svěřit státní majetek.“ Filip setřel opozici kvůli Budvaru

„Těmto lidem nelze do budoucna svěřit státní majetek.“ Filip setřel opozici kvůli Budvaru

Předseda komunistické strany Vojtěch Filip se věnuje nápadům ohledně privatizace Budějovického Budvaru, které zaznívají od zástupců opozičních stran. 30.08.2021, Sputnik Česká republika

„Už toho nechte, jak SPOLU, tak PirSTAN a zapomeňte na krádež BUDVARU,“ uvedl na začátku šéf komunistů.Politik připomněl, že Budějovický Budvar je národní podnik, který má 670 zaměstnanců, přes potíže s pandemickou situací v roce 2020 měl rekordní tržby z prodeje výrobků a služeb, které zvýšil téměř o půl procenta na 2,81 miliardy Kč.„Dosáhl ve svém hospodaření čistého obratu již podruhé za sebou přes 3 miliardy Kč. Nejpodstatnější údaj pro každý pivovar, tedy výstav stoupl o 3,1 % na 1,73 milionu hl, to je nejvíce za svých 125 let existence pivovaru. Přitom realizoval investice za 410 milionů Kč. Dosáhl růstu zdaněného zisku téměř o 10 % na 305 milionů Kč,“ doplnil čísla Filip.Dále autor statusu vyzdvihl, že legendární pivovar ve své obchodní politice zajistil nárůst exportu o 40 tisíc hl na 1,19 mil. hl a to znamená podíl na výstavu 69 %.Co se týče budoucích záměrů, pro rok 2021 světoznámý český podnik plánuje investice v hodnotě 500 milionů Kč a předpokládá růst výstavu piva o další 4 % a tedy i zvýšit příjmy státního rozpočtu.Následně Filip vyjmenoval ty, kdo stojí proti tomu. Podle jeho slov jde o skupinu politiků, kteří chtěli zcizit více než 10 milionům občanů země Budvar pro hrstku vyvolených.„Pro dobrou paměť některé z nich připomenu, Mirek Topolánek, premiér v roce 2008: ‚Vláda už bohužel nestihne dokončit privatizaci Budvaru.‘, když jsme tomu zabránili více než silně podpořenou peticí občanů, kterou vyvolalo prohlášení Petra Gandaloviče, ministra zemědělství v roce 2007: ‚Chci přeměnit Budvar v akciovou společnost, jakýsi předstupeň privatizace. A i tito pánové používali stále stejná klišé a obcházení ústavního práva na rovnost vlastnických forem, opět cituji ‚Budvar by se měl spojit se strategickým partnerem.‘ Asi aby ztratil výhodu vyhraných známkoprávních sporů. Žel mají své pokračovatele, např.: Jan Klusáček, poradce předsedy ODS, předseda ODS Jesenice, letos v březnu: ‚Nepotřebujeme stát, aby vařil pivo‘,“ stojí v příspěvku předsedy KSČM.Dále padla zmínka o výrocích předsedkyně TOP 09 a lídra Pirátů.„Markéta Pekarová Adamová TOP 09: ‚Stát by Budvar neměl vlastnit, jsem rozhodně pro jeho privatizaci‘,“ pokračuje Filip s dovětkem, že Adamová jen replikovala svého předchůdce ve funkci Miroslava Kalouska. Ten, který už v roce 2007, ještě jako člen KDU-ČSL a ministr, prohlašoval, že z dlouhodobého hlediska má za to, že občané si nezřizují stát, aby provozoval pivovary nebo další subjekty. Podle Kalouska by stát Budvar měl prodat. „A podobně už jen papouškuje Ivan Bartoš: ‚Nemyslím si, že je důvod, aby stát provozoval pivovar (Budvar). Není to asi to největší české zlato‘,“ uvedl Filip s tím, že předseda Pirátů si fakt podle jeho názoru dovolil hodně.Na závěr statusu předseda komunistů přišel s varováním.„Těmto lidem, kteří by ožebračovali stát o trvalý příjem, nelze do budoucna svěřit státní majetek ke správě, jen by ho zpronevěřili,“ upozornil.

❌➗➖➕ Česká pivovarská tradice a je nejlépe zachycena ve filmu "Postrižiny". V Čechách teď vymírá důležitá česká tradiční generace, která naposled zažila opravdové a krásné české tradiční žití se zdravou přírodou, intaktní rodinou a soudržného příbuzenství a prostě "zemský ráj to na pohled". Měl jsem obrovské štěstí nějaký čas v této nádherné socialistické zemi prožívat mé dětství, první lásky a jako kluk o prázdninách na pramici sjížděl dokonale přírodní Vltavu a Berounku plnou ryb a vodních živočichů. Rád na to vzpomínám na ty české hrady a památky a četné zakouřené pivní hospody, kde starý dědkové u piva trávili čas a žvanili mezi sebou a hráli karty.. Velká škoda, že ten USraelský režim úplně všechno v Čechách zničil a vykradl. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 20

Červenáček Prodeje nadnárodním kořistnickým sviním mají být zakázány zákonem. Prodeje rozjel Klaus, říkal tomu zahraniční investoři a nejprve se před občany zdráhal použít slovo kapitalismus, tak používal sousloví tržní systém. Stačí že už nadnárodní korporace ročně z ČR vyvádějí min, 300 miliard. Babiš na to vymyslel jen chatrnou záplatu. Například německé firmy u nás vůbec neplatí daně z příjmu. Odevzdají tak vyplněné doklady. Oni vědí, že kdyby naše úřady po nich chtěly peníze, riskují, že Germáni z ČR odcestují. Skutečnost. Vietnamci jsou také odborníci na daňové podvody a 60 % z nich jsou napojení na svou mafii. Pračky peněz. Kdo by si dal do programu odstranění podobných věcí, odstranění Senátu, skrouhnutí peněz neziskovkám, musel by ve volbách být na špici. Možná Přísaha. 🐸🐸🐸🐸 1

