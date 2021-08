https://cz.sputniknews.com/20210830/wikileaks-svedsko-udajne-bombardovalo-afghanistan-v-roce-2008-aby-predvedlo-sve-stihacky-15663519.html

WikiLeaks: Švédsko údajně bombardovalo Afghánistán v roce 2008, aby předvedlo své stíhačky

WikiLeaks: Švédsko údajně bombardovalo Afghánistán v roce 2008, aby předvedlo své stíhačky

V roce 2008 švédské ozbrojené síly chtěly, aby Švédsko vyslalo letadla Jas Gripen do Afghánistánu v rámci marketingového akce, informoval server WikiLeaks s... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

V tajném telegramu tehdejší americký Chargé d'Affaires ve Švédsku Robert Silverman napsal silám NATO v Afghánistánu a požádal je, aby vyvíjely tlak na Švédsko, které nazval „předním partnerem NATO", aby více přispívalo k úsilí vedenému USA s dalšími pracovními silami a zdroji.V té době se účast Švédska na misi rovnala 365 vojákům ve městě Mazar-i-Sharif. Silverman tvrdil, že Švédsko má příležitost a ochotu zvýšit svou účast, a dokonce zmínil lékařské vrtulníky, týmy Operational Mentor and Liaison (OMLT) a hlavně Saab JAS 39 Gripen, lehké jednomotorové stíhací letouny vyráběné švédskou leteckou společností Saab AB.Robert Silverman dále tvrdil, že švédské ozbrojené síly veřejně navrhly vyslat do Afghánistánu stíhací letouny JAS Gripen, čímž odhalily, že švédská armáda lobbovala za rozmístění možných bojových zkušeností, což je pro švédské letectvo prospěšné pro uvádění stíhacích letounů Gripen na trh, protože bojové zkušenosti vojenských platforem podstatně zvyšují jejich obchodovatelnost.Vzhledem k tomu, že teroristické skupiny působící v Afghánistánu postrádaly vzdušné síly, otázka boje vzduch-vzduch nebyla na místě. Místo toho by bojová zkušenost znamenala přesné útoky proti místním džihádistickým silám roztroušeným po celé zemi.Navzdory tomu, že Švédsko není formálně členem NATO, zúčastnilo se v letech 2002 až 2021 operací vedených USA v Afghánistánu a bylo opakovaně označeno za věrného a loajálního přítele. Švédské síly dosáhly vrcholu s asi 500 vojáky umístěných ve městě Mazár-e Šaríf. Během operací přišlo o život celkem pět švédských vojáků.Válka v Afghánistánu, která trvala od 7. října 2001 do 31. srpna 2021 (stáhnutí amerických vojsk), začala jako součást operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy*, zničení islamistického režimu Tálibánu*, nastolení míru, ochrana obyvatelstva, rekonstrukce zničených oblastí, výcvik afghánské policie a armády a pomoc s ustanovením státní samosprávy. Do roku 2003 šlo pouze o válku vedenou jednotlivými státy, od roku 2003 probíhala mise aliance.*teroristické organizace zakázané v RF

