Adamová zavtipkovala o pálení knih. Lidem to ale něco připomnělo: Nepřijde mi to šťastné, vzkazují

Adamová zavtipkovala o pálení knih. Lidem to ale něco připomnělo: Nepřijde mi to šťastné, vzkazují

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se rozhodla, že v novém příspěvku na sociální síti vsadí na vtip. Tématem je nová kniha premiéra Babiše. U některých... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Pekarová Adamová totiž sdílela příspěvek s fotkou, na které byly vyobrazeny knihy premiéra Andreje Babiše s cedulkou „Zadarmo topný materiál“. A Pekarová Adamová se rozhodla, že bude vtipná i ve svém příspěvku.Nutno podotknout, že ne všichni uživatelé tento její vtípek pochopili. „To pálení knih, vzhledem k symbolice, která se k tomu váže, mi úplně šťastné nepřijde,“ napsal jeden z uživatelů.„Mám to chápat tak, že podporujete pálení knih?“ ptá se jiná uživatelka. „Takovou rádoby vtipnou hovadinu může vymyslet opravdu jen někdo z TOP 09,“ neskrýval nepochopení další sledující.I další uživatelé se zřejmě s příspěvkem šéfky TOP 09 příliš neztotožnili. „Pálit knihy není zrovna exkluzivní projev civilizovanosti,“ zaznělo. „Pálení knih tu v historii bylo. A bez ohledu na obsah to vždy konali ti, kdo historií pohrdali, nebo ji přepisovali,“ stálo v další reakci.Připomeňme, že premiér Andrej Babiš podepisuje na předvolebních akcích ANO svou knihu s názvem Sdílejte, než to zakážou. Na knihu však nevsadil jen on. Například šéf Pirátů Ivan Bartoš se také pyšní knihou s názvem Hurikán Ivan, kterou napsal Milan Ohnisko, jenž předtím sepsal portréty například Davida Kollera či Daniely Drtinové. Na rozdíl od premiérovy knihy, která je zdarma, si za knihu o Bartošovi zaplatíte 299 korun. Piráti zdůrazňují, že se jedná o intimní zpověď jejich předsedy, ne o předvolební propagaci, a proto nechtějí počítat její vydání ani do finančního limitu na kampaň.

Seki18 Adamová, nebo Pekarová? - to je přímo chodící příklad idiotismu s prvky fašistického myšlení. Nevíkm, proč tu její partaj nazývají jiní idioté jako "demokratická opozice". Ukázku demokracie právě předvedla, což je ovšem její standard. Knížku si mohu nebo také nemusím číst. má to být volba a nikoliv diktát pálení. 0

1

