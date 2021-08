https://cz.sputniknews.com/20210831/ample-strike-jako-demonstrace-nato-ochranit-ceskou-republiku-cenu-zaruk-jsme-videli-v-afghanistanu-15683135.html

Ample Strike jako demonstrace NATO ochránit Českou republiku. Cenu záruk jsme viděli v Afghánistánu

Ample Strike jako demonstrace NATO ochránit Českou republiku. Cenu záruk jsme viděli v Afghánistánu

Sputnik přináší názor autoritativního vojenského experta z Moskvy, plukovníka ve výslužbě Viktora Litovkina.Litovkin: Vojenské cvičení lze samozřejmě považovat za show. Měli bychom však mít na paměti, že během nich se cvičí skutečný úkol konfrontace s nepřítelem. A je známo, koho NATO považuje za protivníka. A Ample Strike-2021 na území České republiky je demonstrací toho, že NATO je připraveno chránit Českou republiku před agresorem, kterým je vždycky míněno Rusko, které, podotýkám, se nechystá nikoho napadnout. Cenu za záruky ochrany ze strany NATO jsme měli všichni možnost sledovat v Afghánistánu. Jakmile jde Američanům do tuhého, nechají všechny za sebou a chrání jen své vlastní lidi. Jsem přesvědčen, že v případě vyšší moci nikdo za Českou republiku život nepoloží - ani Američané, ani Němci. Do té doby, tj. dokud bude všude klid, bude NATO důrazně připomínat 5. bod Washingtonské deklarace o kolektivní obraně. Za více než 70 let své existence NATO tuto klauzuli zahrnulo pouze jednou, a to po roce 2001. Po útoku Saúdů na Světové obchodní centrum a Pentagon se alianční jednotky vydaly do Afghánistánu chránit USA. Teroristé byli Saúdové a Afghánistán se musel ze všeho zodpovídat, protože USA by přece nezaútočily na Saúdskou Arábii, která od nich nakupuje obrovské množství vojenské techniky a ropy. Vyznávají zásadu trestat nezúčastněné a odměňovat nevinné.Kromě České republiky se cvičení Ample Strike účastní vojáci a stíhačky z Maďarska, Polska, Spojených států, Německa, Francie, Velké Británie a Nizozemska. Proč byly tentokrát vybrány právě tyto země?Účast zemí, takříkajíc východní Evropy, pod záštitou mocných vojenských sil je podle mého názoru koncepcí cvičení. NATO se domnívá, že právě oblast bývalého sovětského bloku je takříkajíc ohniskem „zákeřných“ vojenských plánů Ruska.Na konci července se v Gruzii konalo společné cvičení Agile Spirit 2021 za účasti 12 zemí NATO. Dne 30. srpna, ve stejnou dobu jako Ample Strike v České republice, zahájilo NATO cvičení v Lotyšsku. Jak hodnotíte intenzitu aliančních manévrů v Evropě obecně?Opravuji, cvičení neprobíhají jen v Evropě, ale obvykle v blízkosti ruských hranic nebo přímo na nich. Například na území Spojeného království nevidíme žádné mnohostranné cvičení NATO, stejně jako na území Španělska nebo Portugalska. Všechny tyto vojenské manévry jsou zaměřeny výhradně proti Rusku. Proč? Aby nás vyděsili a zatáhli do zničujících závodů ve zbrojení. A zároveň ukázat, že USA a NATO vždy stojí na obraně států sousedících s Ruskem. S touto kartou se v alianci neustále hraje...Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg s vámi ale nebude souhlasit, jen kývne na Rusko, že svými agresivními aktivitami provokuje manévry v Evropě...Ano, ano, bylo to Rusko, které napadlo Jugoslávii a zničilo ji! Bylo to Rusko, které zaútočilo na Afghánistán a dnes z něj utíká, bylo to Rusko, které zaútočilo na Irák, podporovalo ISIS* v Sýrii, zaútočilo na Somálsko, bombardovalo Libyi atd. atd. Strašení agresivitou Ruska považuji za demagogii, která zaznívá z úst nadřízených NATO už tolik let. Jejím cílem je zamaskovat agresivní povahu Severoatlantické aliance. Mimochodem, rád bych připomněl, že Rusko navrhlo, aby NATO vůbec neprovádělo cvičení v blízkosti vzájemných hranic. Náměstek ministra zahraničních věcí Alexandr Gruško zaslal odpovídající dopis na velitelství NATO. Členové NATO však naši iniciativu odmítli a pokračují ve svých cvičeních. Proto jsou Stoltenbergova slova o ruské „provokaci“ jen dalším podvodem, kterým zamořuje informační prostor.Podle vašeho pozorování byla v poslední době letecká přítomnost NATO u ruských hranic větší nebo menší?Samozřejmě jsou velmi aktivní a neustále zvyšují svou přítomnost a neustále létají podél našich hranic. Členové NATO však nikdy nevlétnou na naše území, protože vědí, že takové letadlo můžeme sestřelit. Vzdušnou čarou se valí podél našich hranic nad Černým mořem, nad Baltem, méně už na straně Ukrajiny. Vyšlou letadla do vzduchu na Dálném východě, v Tichém oceánu. Čas od času je zaženeme od našich hranic, přiblížíme se k nim a řekneme jim, aby se vzdálili, protože pokud je překročíte, budete mít problémy... Mimochodem, není nutné střílet, můžeme použít i jiné způsoby, jak je donutit, aby se vzdálili od našich hranic. Například můžeme zapnout přídavné spalování, když je letoun nad nepřátelským letadlem, a to způsobí, že „host“ pocítí velmi silné vibrace, kdy pilot neudrží řízení rovně a letoun může přejít do rotace... Ale my tyto triky nepoužíváme. S USA máme dohodu o nepřípustnosti incidentů ve vzduchu a na moři. Stanovuje způsob, jakým se k sobě máme přibližovat, vzdálenost mezi našimi loděmi a povinnost nenapodobovat útoky jeden na druhého. S Američany tato pravidla dodržujeme. Ale... ukazujeme, že je nežádoucí, aby se pohybovali v blízkosti našich hranic.Vraťme se k tématu cvičení Ample Strike 2021, které mnozí v České republice vnímají jako bezplatný cirkus, okázalou show...Letadla ve vzduchu jsou vždycky krásná. Jen když obdivujete americká a německá letadla na obloze, neměli byste zapomínat, že jsou smrtící, připravená k použití jaderných zbraní. V Evropě se nachází asi 150 amerických bomb B-61 shazovaných volným pádem. USA je rozmístily na základnách v Itálii, Belgii, Nizozemsku, Německu a Turecku. Letadla NATO vybavená zařízením pro použití amerických pum B-61 shazované volným pádem jsou neustále ve službě na základnách u Saulaje (Litva) a u Tallinnu (Estonsko). A vzdálenost z Tallinnu do Kaliningradu a Petrohradu není větší než 100 kilometrů. Tato letadla jsou připravena k úderům a v Rusku vyvolávají vážné obavy. Kromě toho dochází k porušování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která zakazuje přímý nebo nepřímý přenos znalostí o jaderných zbraních a držení jaderných zbraní jiným nejaderným státům... Pro nás v Rusku tedy vojenské cvičení Ample Strike vůbec není „bezplatným cirkusem“ na obloze, ale nácvikem součinnosti posádek bojového letectva a pozemních služeb při zasahování konvenčního nepřítele, což je vlastně cvičná útočná operace.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

