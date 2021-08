Astronomové vyřešili sto let starou záhadu původu kosmických paprsků

https://cz.sputniknews.com/20210831/astronomove-vyresili-sto-let-starou-zahadu-puvodu-kosmickych-paprsku-15665586.html

Vědci z Nagojské univerzity (Japonsko) určili počet kosmických paprsků vytvořených ve zbytku supernovy. To umožnilo odhalit sto let starou záhadu původu... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Zhruba před sto lety si vědci začali uvědomovat, že část radiace, kterou detekujeme v zemské atmosféře, není místního původu. To nakonec dalo vzniknout objevu kosmických paprsků, vysokoenergetických protonů a atomových jader.Stále však existuje několik záhad obklopujících tento podivný (a potenciálně smrtící) jev. To zahrnuje otázky o jejich původu a o tom, jak je hlavní složka kosmických paprsků (protony) urychlena na tak vysokou rychlost.Díky novému výzkumu vedenému Nagojskou univerzitou vědci poprvé zjistili množství kosmických paprsků produkovaných ve zbytku supernovy. Tento výzkum pomohl vyřešit stoletou záhadu a je významným krokem k určení, odkud přesně kosmické paprsky pocházejí.Zatímco vědci teoretizují, že kosmické paprsky pocházejí z mnoha zdrojů – našeho Slunce, supernov, gama záření (GRB) a aktivních galaktických jader (neboli kvasarů) – jejich přesný původ je záhadou od jejich prvního objevení v roce 1912. Podobně astronomové teorizovali, že zbytky supernovy (následky explozí supernov) jsou zodpovědné za jejich zrychlení na téměř rychlost světla.Při cestování naší galaxií hrají kosmické paprsky v chemické evoluci roli mezihvězdného média (ISM). Pochopení jejich původu je proto zásadní pro pochopení toho, jak se galaxie vyvíjejí.V posledních letech astronomové našli stále více známek, že kosmické paprsky jsou způsobeny zbytky supernovy: protony urychlené těmi druhými spolupůsobí s protony v mezihvězdném médiu a vytvářejí gama paprsky velmi vysoké energie. Gama paprsky jsou však také produkovány elektrony, které spolupůsobí s infračervenými fotony nebo mikrovlnnými fotony.Výzkumný tým se členy Nagojské univerzity, Národní japonské astronomické observatoře (NAOJ) a University of Adelaide v Austrálii prozkoumal zbytek supernovy RX J1713.7-3946 (RX J1713).Ukázalo se, že protony představují 67±8 procent kosmických paprsků, zatímco elektrony kosmických paprsků představují 33±8 procenta, to znamená, že poměr je asi 2/1. Bylo získáno vzhledem k tomu, že intenzita gama paprsků způsobená srážkami protonů s jinými protony v mezihvězdném médiu musí být úměrná hustotě mezihvězdného plynu. Současně by intenzita gama záření způsobená srážkami fotonů s elektrony měla být úměrná intenzitě neteplotních rentgenových paprsků elektronů.Gama záření z protonů je tedy častější v mezihvězdných oblastech bohatých na plyn, zatímco záření způsobené elektrony je zesíleno v oblastech s chudým plynem.Tyto nálezy jsou přelomové, protože je to poprvé, kdy byl možný původ kosmických paprsků kvantifikován. Jsou také dosud nejdefinitivnějším důkazem, že zbytky supernovy jsou zdrojem kosmických paprsků.Kromě vedení tohoto projektu Fukui pracuje na kvantifikaci mezihvězdného rozložení plynu od roku 2003 pomocí radioteleskopu NANTEN na observatoři Las Campanas v Chile a australského teleskopu Compact Array.

