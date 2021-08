Biden prohlásil, že skončila éra snah o předělávání jiných zemí vojenskou silou

https://cz.sputniknews.com/20210831/biden-prohlasil-ze-skoncila-era-snah-o-predelavani-jinych-zemi-vojenskou-silou-15684201.html

Odchod USA z Afghánistánu je znamením konce éry pokusů o provádění fundamentálních změn v jiných zemích pomocí síly, řekl prezident USA Joe Biden. 31.08.2021, Sputnik Česká republika

„Rozhodnutí o Afghánistánu není jen o Afghánistánu. Je o konci éry velkých vojenských operací, které směřují na předělávání jiných zemí,“ uvedl americký prezident během svého projevu k národu, jež vysílaly televizní stanice.USA v AfghánistánuK náhlému a rychlému stažení vojsk USA a NATO z Afghánistánu se vyjádřil i bývalý prezident USA Donald Trump. Ten včera prohlásil, že organizace stažení amerických vojsk z Afghánistánu podkopala respekt vůči USA. Současnou administrativu označil za idioty.„Mohli jsme odejít s hrdostí a se zachráněnými životy,“ oznámil Trump v rozhovoru pro One America News Network.Trump označil členy současné administrativy USA za idioty. Podle něj jsou odpovědní za to, že tálibáncům byl předán seznam Američanů, kteří zůstali v Afghánistánu.„Už nás nikdo nerespektuje, ani ti, kteří nás respektovali dříve. Vládnou nám idioti," uvedl Trump.V noci na úterý Pentagon oznámil ukončení stahování vojsk USA z Afghánistánu a konec dvacetileté mise. Letiště v Kábulu, ze kterého probíhala evakuace cizinců a spojenců, přešlo pod úplnou kontrolu radikálního hnutí Tálibán (zakázán v Rusku).

Červenáček

Hezky znějící lež. To by dal stáhnout vojska od západních hranic RF. Například z Pobaltí, Polska i z Turecka. To by zase plácal o přípravě na obranu před RF. 🐸🐸🐸🐸

