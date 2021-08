https://cz.sputniknews.com/20210831/byvalemu-premierovi-sr-carnogurskemu-zablokovali-facebookovy-profil-sit-tvrdi-ze-je-ucet-falesny-15678417.html

Bývalému premiérovi SR Čarnogurskému zablokovali facebookový profil. Síť tvrdí, že je účet falešný

Bývalý slovenský premiér, ministr, jeden ze zakladatelů politické strany KDH a aktuální šéf Slovensko-ruské společnosti Ján Čarnogurský v současnosti nemůže...

2021-08-31T15:29+0200

Sociální síť Facebook zablokovala účet Jána Čarnogurského, čímž mu znemožnila šířit jeho politické názory a komunikovat s veřejností, uvedl exministr vnitra Palko s tím, že zdůvodnění Facebooku je udivující. „Naznačuje podezření, že onen účet je falešný, tedy že nepatří skutečnému Čarnogurskému. Je to absurdní.“ O věci informoval web Standard.Palko podotkl, že Ján Čarnogurský st. byl politikem, který v dlouholetém zápase proti komunismu bojoval i za svobodu projevu. „S jeho názory nemusíme všichni souhlasit, ale vždy je šířil jako svobodný člověk kulturním způsobem a byl vždy připraven o nich diskutovat klidně a za použití argumentů.“Zrušení Čarnogurského účtu je podle Vladimíra Palka nepřípustné bez ohledu na to, zda šlo o záměr zabránit šíření Čarnogurského názorů, nebo o omyl algoritmů umělé inteligence. „Ty jsou omylné a ty omyly jsou schopny umlčovat lidi. Proti rozhodnutí Facebooku důrazně protestujeme a Jánovi Čarnogurskému vyjadřujeme svou solidaritu,“ uvedl ve stanovisku Palko s tím, že ho podpořil i další ze zakladatelů KDH František Mikloško.Čarnogurský se vyjádřil pro web Standard. „Přečetl jsem si, co znamená Integrita účtu a skutečná indentita. (…) Požádám o přezkoumání zablokování účtu, už kvůli své právnické deformaci. Ale neslibuji si odblokování,“ uvedl.Cenzurování zažil i předseda SPD Tomio Okamura. Ten zveřejnil v červenci minulého roku prohlášení, ve kterém sdělil, že na platformě YouTube přišel o svůj kanál. „Důvodem zrušení je podle všeho to, že jsem opakovaně zveřejňoval videa, na kterých byly vyobrazeny násilné a kriminální činy migrantů v západní Evropě a ,bojovníků proti rasismu‘ v rámci hnutí Black Lives Matter v USA. Zrušením mého profilu mi hrozí také Facebook. Jsme svědky tvrdé cenzury a nastupující totality,“ konstatoval tehdy předseda SPD.Po nějaké době ale YouTube vrátil předsedovi SPD jeho kanál. Po necelých dvou měsících mu byl sice kanál navrácen, dostal však varování a dvě videa byla smazána.

