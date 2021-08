https://cz.sputniknews.com/20210831/ceska-tenisova-favoritka-krejcikova-promluvila-ktere-serialy-a-filmy-sleduje-behem-us-open-15673580.html

Česká tenisová favoritka Krejčíková promluvila, které seriály a filmy sleduje během US Open

Další vrchol tenisové sezóny je tu, v New Yorku v pondělí odstartovalo US Open. Ve své premiéře v hlavní soutěži dvouhry newyorského turnaje zvítězila „česká... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Dodala také, že v minulosti v New Yorku pětkrát neuspěla v kvalifikaci. „Přišlo mi, že to bylo vždycky strašně náročný. Nehrála jsem tady dobře. Doufám, že se to teďka změní a bude se mi tady dařit víc."Díky zmíněným výsledkům vylétla už na deváté místo světového žebříčku. A není to náhodou, získala již titul ze Štrasburku, double na Roland Garros, osmifinále Wimbledonu, další trofej z podniku v Praze, olympijské zlato ze čtyřhry, čtvrtfinále v Cincinnati. A to jenom během třech měsíců.I proto, když má volný čas, maximálně regeneruje. „Už je to těžký, náročný, ale snažím se co nejlíp připravit. Když vlezu na kurt, tak tam chci nechat maximum, ať jsem unavená, nebo nejsem," řekla.Barbora kromě singlu nastoupí také ve čtyřhře.Krejčíková se snaží v areálu ve Flushing Meadows trávit jen nezbytně nutný čas. Odtrénuje, odehraje zápas a mizí. „Je tam strašně moc hráčů, lidí a doprovodu. Pro mě je to vyčerpávající, škodí mi to. Jsem spíš typ, který lidi moc nevyhledává. Jsem ráda i sama. Je třeba pošetřit síly, abych měla na kurtu drajv a těšila se, že můžu hrát tenis," vysvětluje.V New Yorku proto tráví hodně času na hotelu.„Hodně spím a divám se na filmy," řekla. Ted´ sleduje například seriál Narcos o drogovém impériu Pabla Escobara. „Docela se mi zalíbil, přijde mi to zajímavé. Jinak koukám dokola na české filmy, které jsem viděla, na různé komedie," doplnila. Taky si volá s blízkými v Česku.US Open, nebo United States Open Tennis Championships je poslední ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu, každoročně hraný na přelomu srpna a září. Program zahrnuje soutěže mužské a ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, soutěže legend, juniorů a vozíčkářů.

