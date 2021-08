https://cz.sputniknews.com/20210831/chmu-upravil-destovou-vystrahu-vydatne-srazky-se-ocekavaji-do-stredecni-pulnoci-na-severu-moravy-15677178.html

ČHMÚ upravil dešťovou výstrahu. Vydatné srážky se očekávají do středeční půlnoci na severu Moravy

ČHMÚ upravil dešťovou výstrahu. Vydatné srážky se očekávají do středeční půlnoci na severu Moravy

Meteorologové včera vydali výstrahu před vydatným deštěm a povodněmi, která měla platit od úterka do středy. Vývoj dešťů je ale přiměl tuto výstrahu... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-31T14:43+0200

2021-08-31T14:43+0200

2021-08-31T14:43+0200

česko

počasí

český hydrometeorologický ústav (čhmú)

meteorologové

předpověď

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/370/22/3702206_0:42:2727:1575_1920x0_80_0_0_97d19bd3591042b78a0ef6556b799093.jpg

Podle ČHMÚ platí úterní výstraha od 31.08.10:35 do 01.09.12:00. „Do dnešního poledne na návětří severních hor spadlo od 5 do 40 mm srážek. V Beskydech bude vzhledem k silnému nasycení docházet v některých říčních profilech k překročení 1. SPA,“ napsali na Twitteru.Vydatné deště s úhrny nad 40 milimetrů za 6 hodin či nad 60 milimetrů za 24 hodin tak podle výstrahy platí už pouze v Jeseníku, Bruntálu a Krnově, dále na východě v oblasti Frýdku-Místku, Jablunkova a Třince.S dalšími srážkami pak musí lidé počítat na Liberecku, Královéhradecku a v oblastech Olomouckého či Zlínského kraje. Avšak povodňová bdělost nyní platí jen v částech Moravskoslezského kraje. Co se týče opatrnosti na silnicích, pak řidiči by měli počítat s hrozícím aquaplaningem a horší viditelností. Nemá se vjíždět do proudící vody a zatopených míst.Co se týče celkové předpovědi na další dny, pak dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty budou podobné – mezi 14 a 18 stupni.Ve středu bude obloha oblačná, zpočátku místy přeháňky. Teploty se dostanou již ke dvaceti stupňům, tedy mezi 16 až 20 stupni. Čtvrtek bude polojasno až oblačno, teploty vystoupají již výše, přičemž se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. V pátek bude polojasno až skoro jasno, lze očekávat teploty mezi 19 až 23 stupni.Příčina dešťůVydatné deště v polovině července, které způsobily záplavy v západní Evropě, byly vyvolány pravděpodobně globální změnou klimatu, oznámili vědci z vědeckého sdružení World Weather Attribution (WWA).Vědci z Německa, Belgie, Nizozemska, Švýcarska, Francie, USA a Velké Británie provedli výzkum s cílem zjistit, jak silně ovlivňuje změna klimatu vyvolaná lidskou činností pravděpodobnost a intenzitu lijáků, které se stávají příčinami velkých povodní. Výzkumníci rozebrali, jak se odráží změna klimatu na maximálním denním množství srážek v letní sezóně ve dvou menších regionech Německa a Belgie, které nejvíce utrpěly nedávnými záplavami.

https://cz.sputniknews.com/20210824/vedci-uvedli-moznou-pricinu-destu-ktere-zpusobily-povodne-v-evrope-15602922.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, český hydrometeorologický ústav (čhmú), meteorologové, předpověď