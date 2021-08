https://cz.sputniknews.com/20210831/csu-ceska-ekonomika-vzrostla-ve-druhem-ctvrtleti-mezirocne-o-82--a-mezictvrtletne-o-1--15675020.html

ČSÚ: Česká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí meziročně o 8,2 % a mezičtvrtletně o 1 %

ČSÚ: Česká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí meziročně o 8,2 % a mezičtvrtletně o 1 %

Česká ekonomika podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu ve druhém letošním čtvrtletí stoupla meziročně o 8,2 procenta a mezičtvrtletně o jedno... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-31T11:32+0200

2021-08-31T11:32+0200

2021-08-31T11:32+0200

česko

ekonomika

hdp

český statistický úřad

růst

odhad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/678/68/6786864_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d1fee3883d1f79618c6656508ee75fc0.jpg

Nehledě na to, že růst ekonomiky je nejvyšší v naší historii, je to způsobeno nízkou srovnávací základnou po začátku pandemie koronaviru v minulém roce.Mezičtvrletní výsledek hrubého domácího produktu byl ovlivněn zejména zvýšenou spotřebou domácností.K meziročnímu růstu se hrubý domácí produkt vrátil po roce a čtvrt. Do té doby pět čtvrtletí po sobě klesal, přičemž k nejvýraznějšímu poklesu došlo loni ve druhém čtvrtletí, kdy propadl o 10,9 procenta. V mezičtvrtletním srovnání se HDP ve druhém čtvrtletí vrátil k růstu, k poklesu za poslední rok došlo pouze v prvním letošním kvartálu.Meziroční růst HDP o 8,2 procenta byl způsoben výdaji na konečnou spotřebu 1,8 bodu, tvorbou hrubého kapitálu 1,6 bodu a zahraniční poptávkou 4,8 bodu. Výdaje na konečnu spotřebu se zvýšily mezičtvrtletně o 4,2 procenta a meziročně o šest procent. Výdaje na spotřebu domácností vzrostly o 6,5 procenta v porovnání s předchozím čtvrtletím a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostly o 7,4 procenta. Došlo ke zvýšení spotřeby předmětů s dlouhodobou a střednědobou trvanlivostí a také výdaje za služby.Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně klesly o 0,2 procenta a meziročně se zvýšily o tři procenta. V meziročním srovnání je vidět pořád vysoký růst výdajů na kolektivní spotřebu, ale u výdajů na individuální spotřebu již došlo k poklesu.Co se týče hrubé přidané hodnoty, ta mezičtvrtletně vzrostla o 0,7 procenta, a to především v obchodu, dopravě, ubytování a pohostinství a ve zpracovatelském průmyslu. Dobře se vedlo i stavebnictví a také většině oblastí služeb. Kromě růstu přidané hodnoty mezičtvrtletní vývoj HDP ovlivnil i vyšší výběr daní z produktů, a to zejména daně z přidané hodnoty. Hrubá přidaná hodnota meziročně stoupla o 8,4 procenta.Tvorba hrubého fixního kapitálu v mezičtvrtletním srovnání vzrostla o 4,2 procenta, a o 1,5 procenta v meziročním srovnání. Investovalo se hlavně do bydlení, nákupu dopravních prostředků i ostatních zařízení a strojů.

https://cz.sputniknews.com/20210830/ceske-duchody-se-zvysi-o-dodatecnych-300-korun-zakon-podepsal-prezident-15666188.html

Červenáček Platby zlatým rublem prosperitu změní: Zlatý padesátirubl - platby za energie se už cca za 2 roky odhadem, se nebudou provádět v dluhových dolarech, tvorba SWIFSTU, smlouvy s Čínou, a obzvláště - Putinův souhlas, aby byly zestátněny podniky které se jaksi nemají k tomu, aby plnily dodávky zbraní včas - odbory v tom spolupracují... Očekávám další změny v zákonech a později zavedení závazné a vynutitelné státní ideologie, což zatím není. Pak bude možno konečně provést celkovou ekonomickou reformu - odrazový můstek a impuls k nárůstům ekonomických i dalších ukazatelů. To, že Putin podepsal zákon, který mu umožní prezidentovat dál, je třešnička na dortu, kterou si kladně vychutná každý jen trochu myslící tvor... Do Vánoc se k RF jako její součást zřejmě přidají minimálně dvě země. Adeptů je více. Nyní asi bude konceptuálně mocný Putin realizovat více dobrých skutků. Uvedené změny dají konečně Putinovi i politickou moc. Příští Přehlídka vítězství na Rudém náměstí bude úchvatná. 0

Červenáček Zlaté padesátirublovky s dvouhlavým orlem už se v Rusku razí. Pro platby za plyn a ropu. Přistoupily k tomu i země BRICS a Čína, myslím i Írán, protože následkem sankcí musel nakupovat ropu za zlato. V USA to způsobí katastrofu. Například se pindosům zdraží půjčky a vše, co se dováží z Číny. Za plyn bude muset platit Rusku i Německo těmito rubly, jinak je vypočteno, že by mělo ztrátu 216 biliónů dolarů.... Nejdříve musí být vyražen dostatečný počet dvouhlavých padesátirublovek. A musí to být proces pomalý, plánovaný je rozvržen na 5 let..... aby neutržiliy ztrátu obligace, akcie Rusů a Číňanů, kteří jich amerických mají hafo..... Bude zcela zprovozněn ruskočínský platební systém SWIST. Za co pak pindosi budou kupovat zbraně, když se z papírových bankovek stanou papírky pouze s cenou papíru s potiskem ? A také nastanou masová povstání Američanů. V podstatě již avizovaná občanská válka. Již připravené USA koncentráky třech kategorií se začnou velmi zaplňovat.... 0

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomika, hdp, český statistický úřad, růst, odhad