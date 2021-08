https://cz.sputniknews.com/20210831/elite-model-look-2021-perkausova-predvedla-luxusni-sperky-a-rolins-prisla-v-teniskach-15680706.html

Elite Model Look 2021: Perkausová předvedla luxusní šperky a Rolins přišla v teniskách

Včera se ve Španělském sále Pražského hradu konalo finále Elite Model Look. Všichni hosté, zejména teda ženy, se snažili zanechat co nejlepší dojem. Nesměla... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Včera se v Praze konalo finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2021 pro Českou a Slovenskou republiku. Jedná se o jednu z nejprestižnějších modelingových soutěží, do které se každoročně přihlásí statisíce zájemců z více než 30 zemí světa. Dokonce jsou známá i jména vítězů. Za Českou republiku to jsou Amélie Konšelová a Alex Hanus a za Slovenskou republiku Lenka Saturyová a Patrik Vališ. Vítězové soutěže tak budou reprezentovat své země na světovém finále v Barceloně.Show si nenechala ujít spousta slovenských i českých celebrit, takže se bylo rozhodně na co dívat.Galavečera se účastnila například modelka a manželka porotce Superstar Pala Habery Daniela Peštová. Společnost jí dělal nejstarší syn Yannick, kterého má ze svého prvního manželství s Tommasem Butimem. Je z něj už skutečný mladý muž.Nesměla chybět také zpěvačka Dara Rolins. Ta přišla oblečená ve sportovní soupravě od módního domu Fendi. Na nohách měla tenisky. Ačkoliv její look vypadal stylově, zpěvačka porušila dress code. Ten je určen jako black tie, ženy by proto měly dát přednost dlouhým společenským šatům, a pánové obleku.Událost se neobešla ani bez české moderátorky Evy Perkausové, která byla ve společnosti svého snoubence Ivana Hecka. Eva se pochlubila šperky od značky Alo Diamonds. Součástí byl například třpytivý prsten ve tvaru růže z černých a bílých diamantů, který má hodnotu 907 tisíc korun. Kromě prstenu však měla ještě náhrdelník za 1 milion a 113 tisíc korun, náramek za 1 milion a nakonec náušnice za 476 tisíc.Šperky se pochlubila také na svém účtu na Instagramu a konstatovala, že včerejší večer se povedl.Za fotografie sklidila spoustu komplimentů. Padala taková označení jako princezna, nebo bohyně.„Modelky se před tebou můžou schovat,“ uvádí další sledující.„Dokonalá krása,“ zní dál.

