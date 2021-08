https://cz.sputniknews.com/20210831/hamacek-ods-planuje-spustit-privatizacni-dzihad-15683986.html

Hamáček: ODS plánuje spustit „privatizační džihád“

Předseda ČSSD Jan Hamáček zareagoval na slova vysoce postavených členů ODS slibujících privatizaci některých klíčových státních podniků. Varoval před... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Ministra vnitra na svých sociálních sítích sdílel rozhovor E15 s členem ODS Zbyňkem Stanjurou. Ten slibuje privatizaci České pošty a Českých drah, pokud by jeho partaj měla díky volebnímu výsledku místo ve vládě.„Výroky kandidáta ODS na ministra financí Zbyňka Stanjury ohledně privatizace Česká pošta a České dráhy jen dokazují důležitost těchto voleb. ODS je totiž zjevně připravena spustit privatizační džihád, který neskončí jen u těchto státních firem, ale postupně přejde i do zdravotnictví nebo školství,“ varoval na svém Facebooku předseda ČSSD Jan Hamáček.„Když totiž dnes ODS říká, že nechce zvyšovat daně, bude potřebné peníze na své programové sliby za 200 miliard korun shánět tím, že rozprodá a zprivatizuje životní jistoty obyvatel ČR v podobě zdravotní péče a vzdělávání,“ dodal čelní politik úřadující vlády.Podle jeho slov, jeho strana nabízí jinou cestu, již je zvýšení daní pro bohaté, banky a nadnárodní společnosti. Jan Hamáček rovněž poukázal na internetové obry, kteří, nehledě na to, že v České republice vydělávají, v zemi neplatí žádné daně.V závěru svého vyjádření na sociálních sítích předseda ČSSD poukázal na příklad, na němž je podle jeho názoru vidět, že privatizace klíčových podniků je chyba.„ČSSD je proti privatizaci klíčových strategických podniků. Na příkladu privatizace ve vodárenství se jasně ukázalo, jak fatální to byla chyba,“ uzavřel svůj post na sociálních sítích.ČSSD ve volbáchČeská strana sociálně demokratická, kterou Jan Hamáček vede, se v poslední době potýká s citelným propadem volebních preferencí.Podle předvolebního průzkumu společnosti CVVM pro červenec letošního roku by strana Jana Hamáčka získala ve volbách 6,5 % voličských hlasů. Vítězem voleb by se stalo ANO předsedy vlády Andreje Babiše se ziskem 23,5 % hlasů. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu se ziskem 21,5 % hlasů.

Červenáček Ještě se dá nakrást privatizací zdravotních pojišťoven a jejich spojením do jedné . To chce Kalousek. Než odešel jako ministr financí, stihl spojit dvě zdravotní pojišťovny.🐸🐸🐸 0

