Kdo rozhodne o příští vládě? Překvapivě to nemusí být prezident Zeman

Dělají si z nich šprťouchlata. Neberou je vážně. Jejich voliče uráží. Přitom mohou být rozhodující silou, která po volbách umožní vznik vládní koalice. Řeč je... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Média hlavního proudu a sociální sítě podávají říjnové volby do Poslanecké sněmovny tak, že to bude střet mezi Andrejem Babišem a světlou stranou pravdy a lásky, teda koalicí Pirátů se Starosty a souručenstvím ODS, TOP 09 a lidovců.Sociální demokraté jsou odepsáni a slouží jen k výsměchu. Komunisté a SPD jsou vykreslováni jako zlo. Lepšolidi a jejich média se obou stran bojí, protože mají svou pevnou voličskou základnu, své názory a nebojí se jít proti proudu.A pak tu jsou černí koně voleb. Údajní outsideři. V angličtině se jim říká underdog. Nejde o nic hanlivého. Když pod tímto heslem otevřete Wikipedii, vykoukne na vás obrázek souboje Davida s Goliášem. A to vystihuje situaci, která asi bude následovat po podzimních sněmovních volbách.Podle průzkumu sociologické agentury STEM z poloviny srpna by rozdělení křesel v Poslanecké sněmovně mohlo být následující: ANO může mít 70 mandátů, koalice Spolu 51 mandátů, Piráti a Starostové 46.Co z toho vyplývá? Že se ani babišovci, ani jejich oponenti neobejdou bez podpory malých a menších stran. A teď na scénu vstupují političtí outsideři. Právě jejich voliči, teda voliči Přísahy, Volného bloku či Trikolory, mohou rozhodnout, jak bude vypadat povolební vládní projekt.Nenechte se mýlit, vážení čtenáři. Že Přísaha se jen stěží může přehoupnout přes pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny? Že Volného blok a Trikolora na to podle průzkumů nemají? Abychom se nedivili. Může to být tak, že se voliči těchto stran zdráhají otevřeně mluvit se sociology. Volby mohou přinést úplně jiný výsledek, než nám teď sdělují průzkumy.O roli malých stran před a po volbách do Poslanecké sněmovny Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Do voleb sice zbývá ještě více než pět týdnů, ale zásadní změny v trendech vývoje volebních preferencí asi očekávat nelze. Ani raketový nástup některého z menších resp. novýcha mimoparlamentních volebních subjektů.Problémem jmenovaných stran a hnutí je i to, že de facto bojují o stejný typ voličů – o občany určitým způsobem nespokojené se současnou politickou situací, o protestní hlasy, o hlasy do velké míry konzervativní, euroskeptické, o hlasy žádající změnu v tzv. covidové strategii státu. A že se tedy díky příliš široké nabídce v této části politického spektra, kde je navíc hegemonem hnutí SPD, uvedené hlasy roztříští mezi větší počet subjektů a tím pádem klesá šance většiny z nich na budoucí zastoupení v Poslanecké sněmovně.A jelikož bohužel volební chování občanů do velké míry ovlivňují zveřejňované průzkumy volebních preferencí bez ohledu na jejich metodickou a věcnou kvalitu a čistotumá jakous takous šanci dostat se do Poslanecké sněmovny z uvedených subjektů pouze hnutí Přísaha, které obdrželo v několika z těchto průzkumů výsledek nad pět procent.Dalším bonusem a výhodou tohoto hnutí je osobnost jeho lídra Roberta Šlachty a jeho pověst neúplatného bojovníka proti zločinu a korupci, což jsou témata, po nichž je v českém prostředí dlouhodobá a významná voličská poptávka. Robert Šlachta navíc může kromě řečí a slibů poukázat i na svoji dosavadní práci a konkrétní činy.Volný blok a Trikolóra by mohly mít teoretickou šanci pouze tehdy, pokud by kandidovali jako jeden subjekt, jako jedna volební aliance,“ říká renomovaný expert.Může nějaká z těchto stran překvapit? Průzkumy nemusí být přesné, někteří voliči se mohou zdráhat sociologům sdělit, že volí třeba Volného blok.A navíc se zdá, že nejlepší časy zažíval Volný blok v době tvrdého lockdownu a souvisejících přísných epidemiologických opatření a odporu části veřejnosti proti tomu. S rozvolňováním a návratem k normálnímu životu jeho atraktivita klesá a jeho lidí zatím nepřišli s jinými silnými tématy,“ říká pan Doležal.Může se některé z těchto menších uskupení stát jazýčkem na vahách při sestavování povolební vládní koalice?„Pokud se některé z těchto uskupení – a největší šanci má Přísaha – do Sněmovny dostane, tak je prakticky jisté, že úlohu rozhodujícího jazýčku na vahách pro budoucí podobu většinové vlády hrát bude.Protože síly bloků subjektů, které mají s největší pravděpodobností Sněmovnu „jistou“, tedy Piráti + STAN a koalice SPOLU na jedné straně a ANO, SPD a KSČ na straně druhé, jsou dle průměru všech předvolebních průzkumů prakticky vyrovnané. A tak o budoucí vládní většině nejspíše rozhodne právě to, zda se do Sněmovny dostane více než těchto pět volebních subjektů. Potenciálně může jít o ČSSD a Přísahu Roberta Šlachty," míní politolog Tomáš Doležal.

