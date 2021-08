https://cz.sputniknews.com/20210831/lavrov-oznacil-interpretaci-svych-slov-o-stalinovi-za-podlou-15680090.html

Lavrov označil interpretaci svých slov o Stalinovi za podlou

Lavrov označil interpretaci svých slov o Stalinovi za podlou

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil interpretaci jeho slov o Josifu Stalinovi za podlou. Dříve řekl, že útoky na Josefa Stalina jako „hlavního... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

„Ve skutečnosti jsem řekl následující: Ti, kteří chtějí vnímat Stalina jako absolutní zlo, bez jakýchkoli nuancí, kteří požadují považovat jeho a Hitlera za jediné viníky druhé světové války, chtějí naši zemi přirovnat k těm, kdo se vydali dobýt Evropu, zatímco my jsme tuto Evropu zachránili - před dobytím, před zničením - a zachránili mnoho národů,“ vysvětlil Lavrov na setkání se zástupci národně-kulturních sdružení.Zdůraznil, že snahy přirovnat SSSR k nacistickému Německu mají za cíl oslabit Rusko.Podle něj jsou takové provokace odsouzeny k nezdaru, protože ruský lid je „bohatší a chytřejší“.Nová světová válka je nepřijatelnáNová světová válka je nepřijatelná, každý rozumný politik to chápe, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.Washington chápe nepřípustnost jaderné války a potvrzuje to prohlášeními během jednání, uvedl pak Sergej Lavrov.Dodal, že v září se bude konat nové kolo konzultací se Spojenými státy o strategické stabilitě.

Simo Häyhä "zatímco my jsme tuto Evropu zachránili"😁😁😁😁😁 ruská blbost a prolhanost skutečně existuje a Joachim von Lavrovtropp je její ukázkový reprezentant.

rusko

