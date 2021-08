https://cz.sputniknews.com/20210831/milos-zeman-dnes-odleti-do-brna-armadnim-letadlem-casa-15681739.html

Miloš Zeman dnes odletí do Brna armádním letadlem CASA

Prezident republiky Miloš Zeman dnes večer odletí na zahájení školního roku do Brna. Informace potvrdil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Vzdálenost prezident překoná... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Zeman by měl do Brna odletět vpodvečer. Do Prahy by se pak měl vrátit ve středu. V Brně zahájí školní rok v základní a mateřské škole v Merhautově ulici.Kdysi v rámci přeletů po Česku politici využívali zejména armádní vrtulníky nebo menší letouny Jak-40.Česká armáda má v současnosti k dispozici šest strojů CASA, dva poslední opatřila letos. Letadla jsou využívány k přepravě vojáků na mise, k cvičením, ale také k přepravě materiálu. Politici je využívají k přepravě na střední vzdálenosti, zejména v rámci Evropy.Tento typ letadel se od ostatních, která bývají využívána politiky, liší vyšší hlučností, protože kabina není odhlučněna, což může způsobit snížení komfortu cesty činitelů. Na druhé straně ale stroj může sklopit plošinu v zadní části letadla. To je zejména aktuální pro prezidenta, který se již několik měsíců pohybuje na vozíku a bude tak moci pohodlněji nastoupit na palubu.Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček označil tento stroj pro let do Brna za ideální volbu, co se týče vzdálenosti. Možnost nástupu na plošině považuje za bonus navíc.Nezákonná kampaňČeský prezident Miloš Zeman, který v roce 2018 obhajoval svoji funkci, měl podle zjištění Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí porušit zákon v souvislosti s cestami do krajů. Ty měly podle úřadu vykazovat znaky předvolební kampaně.Miloš Zeman však se závěry kontrolního úřadu nesouhlasí, a podal vůči němu námitky. Odmítá, že by setkání s veřejností mělo být součástí volební kampaně s tím, že setkání podnikal od začátku svého volebního období. Úřad však námitky zamítl. Další kroky vůči prezidentovi však učinit nemůže kvůli tomu, že prezident má trestní i přestupkovou imunitu.

