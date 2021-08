https://cz.sputniknews.com/20210831/na-dalnem-vychode-vznikne-prvni-mesto-s-vice-nez-milionem-obyvatel-nazev-bude-symbolicky-15677991.html

Na Dálném východě vznikne první město s více než milionem obyvatel. Název bude symbolický

Na Dálném východě vznikne první město s více než milionem obyvatel. Název bude symbolický

Ministr pro rozvoj Dálného východu a Arktidy Alexej Čekunkov v rozhovoru pro RBC promluvil o plánech na vytvoření prvního milionového města v regionu, na který... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle něj je to možné spojením Vladivostoku, jehož počet obyvatel se pohybuje kolem 600 tisíc, s Artemem, kde žije něco málo přes 100 tisíc lidí. Do této aglomerace se plánuje přilákat asi 300 tisíc lidí, vysvětlil ministr.Dodal, že Vladivostok by se měl stát po Moskvě a Petrohradu třetím nejatraktivnějším městem v Rusku ve všech ohledech. Má k tomu vše, co potřebuje, uzavřel Čekunov.Ministerstvo pro rozvoj ruského Dálného východu se nyní také zaměřuje na spolupráci s regiony při vytipování nejperspektivnějších lokalit ve velkých městech, na přípravu perspektivních lokalit s infrastrukturou a na přizpůsobení norem ministerstva stavebnictví podmínkám Dálného východu.První ledoborec projektů LídrNejvýkonnější jaderný ledoborec na světě Rossija z projektu 10510 (Lídr) byl založen v loděnici na Dálném východě. Informoval o tom místopředseda vlády Jurij Borisov.Uvedl, že v Boľšom Kamni je v plném proudu výstavba „velkolepé loděnice“, a že suchý dok byl již dokončen. „Opravdu doufáme, že to na fóru ve Vladivostoku uvidíte na vlastní oči. Byl tam založen nový, supervýkonný ledoborec Lídr,“ řekl Borisov na schůzce s prezidentem Vladimirem Putinem ve vysílání televizního kanálu Rossija 24. Lodě projektu 10510 budou potřebné k zabezpečení celoroční plavby na Severní námořní cestě.Hlavní charakteristiky ledoborce typu Lídr: výkon – 120 MW (na hřídelích), rychlost plavby – 22 uzlů (po čisté vodě), délka – 209 metrů, šířka – 47,7 metru, průchodnost ledem (maximální) – čtyři metry, výtlak – téměř 70 tisíc tun.Loď bude vybavena jaderným elektrickým zařízením se dvěma reaktory RITM-400, přičemž tepelná kapacita každého činí 315 megawattů.Podnik Rosatomu Atomflot (Rosatomflot) a závod na výrobu lodí na Dálném východě Zvezda podepsaly smlouvu na stavbu ledoborce v dubnu 2020. Ledoborec by měl být uveden do provozu v roce 2027. Cena hlavní lodi vyjde asi na 127 miliard rublů. Celkově se plánuje vytvořit tři takové lodě. První kousek železa pro stavbu ledoborce s jaderným pohonem byl odříznut 6. července 2020.

Červenáček To město bych pojmenoval Olin a do znaku mu dal sněhovou vločku a tanga zn. Olin. Na počest našeho nedebila K. Olinky🚾. 🐸🐸🐸🐸 2

Karel Adam Pane redaktore žádné město Artem v Přímořském kraji neexistuje, Buď Arťom, nebo Artjom, je to jméno ! Pro neznalé, je tam mezinárodní letiště. 1

