Nejlepší konspirační teorie o smrti princezny Diany, které jsou stále aktuální. Na čí straně jste?

Předčasná smrt jedné z nejoblíbenějších a nejslavnějších žen na světě odstartovala globální výlev smutku. Okolnosti její smrti také vyvolaly řadu konspiračních...

Mnoho z těchto obvinění bylo rozdmýcháno otcem Dodiho Fayeda Mohamedem Al-Fayedem, který věřil, že odpor establishmentu vůči Dianině vztahu s Dodim byl poháněn rasismem a islámofobií.Al-Fayed nebyl jediný, kdo věřil, že došlo ke spiknutí. „Byl to mezinárodní zájem,“ řekl bývalý komisař metropolitní policie John Stevens. „Myslím, že asi 65 nebo 70 procent země si myslelo, že došlo ke spiknutí a že smrt někoho, jako je Diana, která byla ikonou... nelze vysvětlit kromě toho... že došlo k trestnému činu,“ uvedl.Britský Daily Mail prozkoumal nejtrvalejší teorie týkající se smrti princezny lidu.1. Charles nechal Dianu zabítDva roky před svou smrtí napsala Diana dopis, ve kterém předpověděla, že její manžel plánuje „nehodu“ v autě, selhání brzd nebo vážné zranění hlavy, aby měl volnou cestu pro jeho svatbu s Tiggy (bývalá chůva Charlesových synů Tiggy Legge-Bourke). Diana dále řekla, že „Camilla není nic jiného než návnada, takže nás ten muž používá v každém smyslu toho slova“.Charles byl vyslýchán lordem Stevensem pod obrovským utajením v rámci vyšetřování metropolitní policie. Podle pravidla 30 let nebude rozhovor k dispozici pro veřejnost až do roku 2038.2. Tu noc bylo v tunelu další autoNejméně sedm jmenovaných svědků svědčilo, že malé bílé auto bylo nebezpečně blízko mercedesu těsně před tím, než havaroval – nebo bylo spatřeno, jak opouští místo činu.Dva z nejdůvěryhodnějších byli Georges a Sabine Dauzonneovi, kteří se vraceli domů z večeře ve svém Rolls-Royce. Najeli na silnici na nábřeží Seiny, když viděli, jak se z tunelu nevyzpytatelně řítí bílý Fiat Uno.Georges Dauzonne si vzpomněl na kličkování Fiatu v tunelu, který se přiblížil k jeho autu tak blízko, že se téměř srazily. Sabine vzpomínala na „Evropana, světlou pleť, ale trochu středomořského muže“. Oba vzpomínali, že muž měl v zadní části svého Fiatu „velkého psa".3. Diana byla těhotná od Dodi FayedaJedním z Al-Fayedových nejžádanějších tvrzení bylo, že Diana byla těhotná, když zemřela. I když to viditelně nečekala, policie se snažila tuto teorii prozkoumat roky po havárii. Lord Stevens a jeho vyšetřovatelé vrátili Mercedes z Francie, aby ho vyšetřil forenzní tým.Tým našel stopy Dianiny krve pozitivně identifikované DNA z koberce uvnitř Mercedesu. Soukromá forenzní společnost provedla další test pod dohledem vedoucího forenzní vědy a sledování drog na King's College v Londýně. Nebyly nalezeny žádné známky těhotenského hormonu HCG.4. Diana byla zasnoubená s Dodi FayedemAl-Fayed tvrdil, že Diana měla vážný vztah s jeho synem a že se chtěli vzít. Establishment nebyl připraven přijmout muslima za Dianina manžela, ani nevlastního otce budoucího krále. V důsledku toho podle slov Al-Fayeda museli být zabiti.Večer jeho smrti navštívil Dodi obchod klenotníka celebrit Alberta Repossiho na Place Vendome. Zástupce ředitele hotelu ho pak také navštívil a vrátil se do Ritzu se dvěma prsteny. Jeden z nich byl z řady Dis-moi Oui (francouzsky Řekni mi Ano). Prsteny byly později nalezeny v Dodiho bytě.

