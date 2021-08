https://cz.sputniknews.com/20210831/nemecky-diplomat-uvedl-kdo-bude-zavisly-na-nord-streamu-2-15681478.html

Německý diplomat uvedl, kdo bude závislý na Nord Streamu 2

Nord Stream 2 činí EU i Rusko stejně závislými, řekl novinářům v Berlíně bývalý zahraničněpolitický poradce německé kancléřky Angely Merkelové a německý... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

„V tomto ohledu zaznívá velká kritika, ale stejně jako v případě investiční dohody (EU) s Čínou vzniká ve vztahu k Rusku vzájemná závislost prostřednictvím Nord Streamu 2, konkrétně vzájemná závislost,“ řekl Heusgen na otázku Sputniku, co by se mohlo stát s projektem plynovodu po sestavení nové německé vlády po volbách 26. září.Heusgen zdůraznil, že ve vztahu k Rusku a Číně se vždy zasazuje o „úsilí o spolupráci, ale na základě dodržování mezinárodního práva“.Je třeba poznamenat, že vedoucí finančního oddělení plynárenského holdingu Alexander Ivannikov řekl, že Gazprom neočekává vážný dopad na celkový objem vývozu plynu v roce 2021 po spuštění Nord Streamu 2.Připomněl, že Gazprom již oznámil, že v letošním roce může být přes Nord Stream 2 dodáno 5,6 miliardy metrů krychlových. Ivannikov však zdůraznil, že s ohledem na různé zásobovací trasy nebude mít zahájení tohoto projektu „významný dopad na celkový objem vývozu“.Dodal, že Gazprom očekává, že faktor nízkých zásob v podzemních skladovacích zařízeních plynu v Evropě bude nadále podporovat poptávku po plynu ve druhé polovině roku 2021 a v roce 2022.Zdůraznil, že faktor nízkých zásob plynu v evropských zásobnících již měl pozitivní dopad, včetně zajištění zvýšení cen plynu v nizozemském uzlu TTF ve druhém čtvrtletí roku 2021 meziročně o 2,5krát.Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu dvou plynovodů s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, stejně jako Ukrajina a řada evropských zemí. Spojené státy v prosinci 2019 uvalily na plynovod sankce, v důsledku nichž byla švýcarská Allseas nucena zastavit pokládku. Pokračovala o rok později – v prosinci 2020.

Červenáček Tak průtočnost je 55 miliard kubických metrů. konečně Sputnik ten utajovaný údaj zveřejnil. Děkuji. 🐸🐸🐸🐸 1

Vitoslav Tajny Především se Rusko vyhýbá těm tranzitům, které jsou v západních rukou. Po dokončení “dvojky” se můžou rozloučit s tím, že Ukrajině jako několikrát předtím platilo několik miliard dolarů. Poláci se taky snaží vytřískat z Ruska peníze, protože jim Polsko nedovolilo stavbu dvojky. 0

