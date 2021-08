https://cz.sputniknews.com/20210831/neni-problem-ktery-by-nevyresila-cervena-rtenka-krainova-okouzlila-ve-spodnim-pradle-15664576.html

„Není problém, který by nevyřešila červená rtěnka.“ Krainová okouzlila ve spodním prádle

„Není problém, který by nevyřešila červená rtěnka." Krainová okouzlila ve spodním prádle

Modelka Simona Krainová svým tělem zřejmě popírá zákony přírody. Ve 48 letech a po dvou dětech se totiž může pochlubit postavou, kterou jí mohou závidět i...

Simona novými fotkami pobláznila jistě nejednoho svého příznivce. Pózuje na nich totiž jen v podprsence a tento svůj jednoduchý „outfit“ doplnila červenou výraznou rtěnkou.A jaké se vysloužila reakce? Inu, je vidět, že fanouškovská základna modelky je velmi vysoká, proto se nešetřilo pochvalami a lichotkami. Simona se totiž může pochlubit 413 tisíci sledujícími na Instagramu. Někteří uživatelé pak modelku označili za „bohyni“ nebo „nejlepší z nejlepších“. Objevovala se ale i taková slova jako „dělobuch“ a nebo prosté „wow“.Některé uživatelky zaujala podprsenka, kterou Simona zvolila. „Jako nikdy nic nekomentuju, ale mě by zajímala spíš ta podprsenka, odkud je… je úžasná,“ napsala. A toto nebyl jediný komentář, který poukazoval na spodní prádlo. „Asi jsem se zamilovala… ne do vás, buďte v klidu, ale ta vaše podprsenka,“ vzkázala jí její fanynka.Dokonce zazněl i názor, že se jedná o nejhezčí Simoniny fotky. „To jsou nejkrásnější fotky, co jsem kdy od Simony viděla… opravdu krása… opálená, krásné prádlo i rtěnka. Luxus.“Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

