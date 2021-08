https://cz.sputniknews.com/20210831/pirati-se-rozplacou-pravnicka-cirtkova-ukazala-jak-v-deseti-krocich-prohrat-volby-15681302.html

Piráti se rozpláčou: Právnička Čírtková ukázala, jak v deseti krocích prohrát volby

Piráti se rozpláčou: Právnička Čírtková ukázala, jak v deseti krocích prohrát volby

Vlivná právnička Monika Čírtková na svých sociálních sítích shrnula úspěchy a prohry předvolební kampaně Pirátů a STANu. Vše podle jejího názoru začíná z... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-31T21:33+0200

2021-08-31T21:33+0200

2021-08-31T21:33+0200

česko

volby

ivan bartoš

stan

parlamentní volby

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218105_0:4:2048:1156_1920x0_80_0_0_661613d26443014fecc3699dd982e543.jpg

Celkově právnička uviděla deset klíčových bodů předvolební kampaně, o nichž jízlivě hovoří, že jsou potřeba pro „zvládnutí“ voleb.„1) Identifikuj úhlavního nepřítele, proti němuž kampaň míří. Nejlépe premiéra, který má stabilně třicetiprocentní podporu. 2) Uzavři předvolební koalici, pokud možno s programově a hodnotově co nejméně kompatibilní stranou,“ píše Čírtková o „úspěšné“ strategii pro vyhrání parlamentních voleb.Ve třetím bodě uvádí, že politický subjekt musí zahájit předvolební kampaň „minimálně osm měsíců před volbami, kdy mají všichni jiné starosti“. Klíčem úspěchu, jak s humorem píše Čírková, je i program o délce několika set stran.„4) Nech své spolustraníky, ať představí skutečný volební program: zvýšení daní, zákaz spalovacích motorů a přijetí migrantů,“ uvedla dále právnička.„Zhruba nyní se nacházíš v prvním zlomovém bodě: kampaň začíná být všem pro smích. Směle pokračuj. 5) Z dosavadních neúspěchů kampaně nařkni svého úhlavního nepřítele, viz bod 1). 6) Zdůrazni, že každý, kdo si myslí něco jiného než tvoje strana, je proruský troll,“ dodává.V dalších bodech vlivná právnička uvádí, že je nezbytné předkládat protichůdné návrhy ve smyslu například šetření státní pokladny, ale provádět paralelní zvyšování důchodů. Ohledně důchodů a důchodců také uvedla, že je potřeba vládě vyčítat zvyšování důchodů, neboť důchodci jsou zanedbatelná voličská skupina a nejsou pro mladé lidi zajímaví.„9) Zásadně vyluč povolební spolupráci pokud možno se všemi stranami, zejména s těmi, které vedou v průzkumech. Jejich lídry je vhodné preventivně pourážet. (...) 10) Zaútoč na voliče současného prezidenta, kterých bylo pouze dva a půl milionu. Řekni, co si o nich skutečně myslíš,“ uvedla jako jeden z posledních bodů Monika Čírtková. Jako třešničku na dortu zmínila, že na úplný závěr je vhodné připravit si povolební proslov.PirátiPrávnička Čírtková má ve svém postu s největší pravděpodobností na mysli koalici Pirátů a STANu. Tato koalice před několika měsíci atakovala vedoucí posty v předvolebních průzkumech, kdy figurovala prakticky na jedné rovině s ANO předsedy vlády Andreje Babiše. Mezitím ovšem došlo ke zvratu v situaci a Piráti se svým koaličním partnerem začali ztrácet.Podle aktuálního předvolebního průzkumu společnosti CVVM (červenec 2021) by volby vyhrálo ANO Andreje Babiše se ziskem 23,5 % hlasů. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu se ziskem 21, 5 % hlasů. Na třetím místě by se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 21 % hlasů.Kromě těchto stran by 5% hranici nutnou pro vstup do sněmovny překonalo ještě několik subjektů – SPD, ČSSD a KSČM.

Vitoslav Tajny Jedna z nejhorších možných věci jsou tyhle dvě strany. Svobodu internetu mají i KSČM. :-) Jak řekl Prezident Zeman -“volíme menší zlo”. 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, ivan bartoš, stan, parlamentní volby, piráti