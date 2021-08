https://cz.sputniknews.com/20210831/podrazak-babis-ovcacek-varoval-pred-fake-news-cnn-15683745.html

„Podrazák Babiš?“ Ovčáček varoval před fake news CNN

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček upozornil na falešné zprávy CNN Prima News věnované vztahu mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou vlády Andrejem Babišem. 31.08.2021, Sputnik Česká republika

CNN Prima News na svých stránkách dnes publikovala zprávu nadepsanou: „Podrazák Babiš? Zeman se naštval na premiéra, pragmatické spojenectví je v krizi.“ V ní rozebírá aktuální stav vztahu mezi předsedou vlády Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem.V článku se tvrdí, že Babiš se Zemanem v současné době místo přátelství „bojují“. Kamenem úrazu, podle slov CNN, je rozhodnutí předsedy vlády ponechat v čele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Zeman ředitele BIS Koudelku dlouhodobě kritizuje. V minulosti dokonce službu pod jeho vedením označil za „čučkaře“.„A Zeman to teď dává Babišovi „sežrat“. Podle zákulisních informací CNN Prima NEWS Zeman o Babišovi na jedné z hradních schůzek dokonce prohlásil, že je to „podrazácká svi*ě“,“ píše v článku CNN Prima News.Na tato slova tvrdě zareagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Na svých sociálních sítích odmítl, že by se prezident kdy podobně vyjádřil na adresu předsedy vlády.„POZOR! Zásadně zdůrazňuji, že žádný takový silný výrok pan prezident na adresu pana premiéra neprohlásil nikdy a nikde,“ konstatoval mluvčí Hradu.CNN Prima News sama ve své zprávě také cituje slova předsedy vlády Andreje Babiše ohledně jeho vztahu s prezidentem Zemanem. „Náš vztah s panem prezidentem je nejlepší, jaký kdy historicky mezi premiérem a prezidentem byl,“ řekl premiér pro televizi.Státní rozpočetMiloš Zeman pohrozil vetem, které by mohl uplatnit vůči vládnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Návrh rozpočtu na příští rok považuje za málo úsporný a málo investiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové schodek 390 miliard korun prezidentovi nevadí, pokud bude v rozpočtu dost peněz na investice.Celkové příjmy rozpočtu ministerstvo financí naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun. Schodek 390 miliard obsahuje podle ministryně Schillerové i přibližně 207 miliard na investice.„Jejich výši v návrhu ocenil, měly by činit zhruba 207 miliard korun,“ řekla Schillerová novinářům po setkání s prezidentem a jeho poradci. Jednání se účastnil i premiér Andrej Babiš.Ministryně Schillerová dále uvedla, že po podzimních sněmovních volbách by se Zeman chtěl ještě jednou setkat se svými poradci kvůli návrhu rozpočtu.Ministerstvo financí ale již dříve upozornilo na to, že do říjnových parlamentních voleb Sněmovna zřejmě nestihne rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.

