Policie pátrá po zloději kadibudky. I když jde celkem o ho*no, hrozí mu dva roky vězení

Česká policie řeší kuriózní případ. Obyvatele prosí o pomoc při pátrání po neznámém muži, který ukradl mobilní toaletu a odvezl si ji neznámo kam. Muž tak... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-31T16:04+0200

česko

policie

pátrání

krádež

záchod (toaleta)

O tom, že i policisté mají smysl pro humor, svědčí komentář, který zveřejnili pod videem, které zachycuje krádež kadibudky v přímém přenosu.Zloději vůbec nevadila ani fekální náplň a ani to, že toaleta byla přišroubována. Šrouby odstranil a kadibudku odvezl neznámo kam. Policii proto zajímá, zda muže někdo nepoznává.„Nebo že by si ji jen chtěl půjčit a strávit pár chvil o samotě?“ baví se policisté dál.Nakonec nechali vzkaz i samotnému muži: „Mimochodem, vážený muži ze záznamu – přiznání je polehčující okolnost,“ stojí ve vzkazu.Policisté v současné době případ vyšetřují jako zločin krádeže, za co pachateli v případě prokázaní viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.Případ nepobavil pouze policisty, ale také uživatele sociálních sítí.Jiný míní, že pachatel zřejmě trpí koprofilií neboli zálibou ve výkalech, díky ukradené kadibudce má tak na měsíc vystaráno.„Buď si předělává karavan, nebo potřebuje na zahrádku,“ přišel s další teorií jeden ze sledujících.„Sídliště Prosek, sídliště trosek,“ míní další.„Vždyť jde o hov*o,“ konstatuje další.„Co v kadibudce, ale v hlavě jak má nasr***,“ vtipkuje další.Někteří uživatelé se soustředili na provedení celé akce.

bancafe Kadibudka, je jediná jistota v těchto státech. 0

1

