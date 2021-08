https://cz.sputniknews.com/20210831/polsky-premier-pozadal-prezidenta-zavest-rezim-mimoradne-situace-na-hranici-s-beloruskem-15677635.html

Polský premiér požádal prezidenta zavést režim mimořádné situace na hranici s Běloruskem

Polský premiér požádal prezidenta zavést režim mimořádné situace na hranici s Běloruskem

Premiér Polska Mateusz Morawiecki požaduje zavést režim mimořádné situace na hranici s Běloruskem. Tématem je prý chování běloruského prezidenta Alexandra... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-31T14:58+0200

2021-08-31T14:58+0200

2021-08-31T14:58+0200

svět

bělorusko

polsko

migranti

alexandr lukašenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/914/35/9143598_0:160:1920:1240_1920x0_80_0_0_17a9ba8ba74814d24a94a3c76495c4a2.jpg

„Rada ministrů dnes rozhodla obrátit se na prezidenta ohledně toho, aby byl zaveden režim mimořádné situace na dobu 30 dní v pohraniční linii,“ řekl předseda polské vlády.Podle slov Morawieckého, na tomto území budou zavedena zvláštní pravidla, „díky čemuž my budeme moci zajistit kvalitní ochranu hranice a zastavovat agresivní činnosti a provokace, které provádí režim pana Lukašenka“.Ministr vnitra Polska Mariusz Kamincki vysvětlil, že režim mimořádné situace se dotkne okolo 180 obcí v několika vojvodstvích. Podle jeho slov se omezení „v minimální míře“ dotkne místních obyvatel. V těchto oblastech bude zakázáno provádět exkurze, manifestace a další masové události. Dodal, že režim mimořádné situace bude v zemi zaveden poprvé od roku 1990.V poslední době Litva a Lotyšsko spolu s Polskem prohlašují, že na svých hranicích zadržují rostoucí počty nelegálních migrantů. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ze své strany zmínil, že Minsk nadále nebude zadržovat proud nelegálních migrantů směřujících z jeho země do EU: kvůli západním sankcím „nejsou ani peníze, ani síly“.„Nord Stream 3“Bývalý náměstek polského ministra obrany Romuald Szeremietiew v interview pro Do Rzeczy včera zmínil, že Rusko úspěšné dotáhlo projekt Nord Stream 2 do konce, a teď bude následovat projekt Nord Stream 3. Pod tímto označením ovšem měl na mysli migrační vlnu.„Rusko úspěšně dokončilo projekt Nord Stream 2. Americký prezident Joe Biden zrušil sankce, které uvalil Donald Trump a kancléřka Angela Merkelová navštívila Vladimira Putina v Kremlu a dostala od něj kytici. Putin dosáhl úplného úspěchu a teď doplní Nord Stream 2 Nord Streamem 3, přes který budou na polské území přehazovat migranty, kteří utíkají z Afghánistánu ne kvůli záchraně, ale kvůli tomu, aby získali německou podporu,“ uvedl Szeremietiew.Podle jeho slov se nejedná o skutečné migranty, ale o mladé, dobře oblečené mladé lidi, kteří takhle vidí svoji budoucnost. Tyto migranti, kteří podle odhadů budou pronikat přes nedostatečně zabezpečenou polsko-běloruskou hranici, můžou destabilizovat Polsko.

https://cz.sputniknews.com/20210831/cesky-mainstream-svym-postojem-k-roku-1968-rehabilituje-hitlera-nazor-15674786.html

https://cz.sputniknews.com/20210831/mzv-ciny-usa-musi-nest-odpovednost-za-jimi-zpusobeny-chaos-v-afghanistanu-15676407.html

bělorusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, polsko, migranti, alexandr lukašenko