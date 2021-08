Populární skupina ABBA si založila účet na TikToku

https://cz.sputniknews.com/20210831/popularni-skupina-abba-si-zalozila-ucet-na-tiktoku-15673417.html

Prvním příspěvkem na účtu ABBA bylo krátké video, na kterém záhadný klavírista předvádí klavírní verzi písně Dancing Queen. Během několika hodin video nasbíralo přes 600 000 zhlédnutí.Poté se na stránkách kapely objevil další klip, který připomínal, že 2. září vyjde velký projekt s názvem ABBA Voyage. Deník The Sun minulý týden informoval, že legendární čtveřice po téměř čtyřiceti letech představí pět nových písní.ABBA patří mezi nejúspěšnější skupiny v historii populární hudby. Skupina, která vznikla v roce 1972 a jejíž název je odvozen od prvních písmen jmen interpretů, se proslavila v roce 1974, kdy s písní Waterloo vyhrála mezinárodní soutěž Eurovize. Dodnes je považována za jednu z největších mezinárodních písňových soutěží. Do roku 2010 skupina prodala přes 375 milionů desek a i v současnosti prodávají kolem tří milionů alb ročně.V době největší slávy skupiny ABBA tvořili manželský pár Bjorn Ulvaeus a Agnetha Fæltskogová, Benny Andersson a Anni-Fried Lingstadová. Obě rodiny se však během společného působení v kapele rozpadly.Smutná novinka pro hudební světVe věku 80 let zemřel bubeník z populární skupiny Rolling Stones. Charlie Watts zemřel v poklidu v Londýně a byl obklopen blízkými. Informoval o tom hudebníkův agent. „S hlubokým zármutkem oznamujeme smrt našeho drahého Charlieho Wattse,“ citovala BBC slova agenta zesnulého umělce.Podle britského deníku The Daily Mail se hudebník zotavoval z nedávné neodkladné operace, kvůli které byl nucen přerušit turné po Spojených státech.Charlie Watts byl britský rockový bubeník, který byl více než padesát let členem kapely The Rolling Stones. Watts byl také leader jazzového ansámblu, pod svým jménem vydal několik jazzových desek. Mimoto se také podílel na produkci některých desek Rolling Stones a navrhoval některá pódia, která si s sebou Stones na svých turné vozili.The Rolling Stones je britská rocková skupina založená roku 1962 v Londýně. Původní sestavu tvořili: kapelník Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts a Ian Stewart.

