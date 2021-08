https://cz.sputniknews.com/20210831/produkcni-plochy-stagnuji-vyrobu-teto-zakladni-potraviny-ovlivnily-dva-necekane-faktory-15678976.html

„Produkční plochy stagnují.“ Výrobu této základní potraviny ovlivnily dva nečekané faktory

„Produkční plochy stagnují.“ Výrobu této základní potraviny ovlivnily dva nečekané faktory

Dle portálu Agrorisk největší nebezpečí onemocnění je nyní na východu Zlínského a v celém Moravskoslezském kraji, vysoké riziko také přetrvává na severu Čech. Jedna z nejzhoubnějších chorob způsobené houbou Phytophthora infestans přímo souvisí s nižší teplotou a trvalou vlhkostí a vyžaduje včasné odhalení.„Plíseň bramboru je dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších chorob, které rostliny bramboru napadají. Vyskytuje se každoročně, intenzita napadení je nejvíce závislá na aktuálním průběhu počasí, zejména srážkách a teplotě. Svoji roli hraje též vhodný pozemek a v neposlední řadě odolnost konkrétní odrůdy. V suchých letech bývá napadení touto chorobou podstatně nižší. V letošním roce, kdy je srážek dostatek a v řadě případů nadbytek, je výskyt nadprůměrný,“ ohodnotil systémový problém předseda Českého bramborářského svazu Ing. Josef Králíček.Pokud jde o prevenci výskytu plísně, hlavní roli hraje výběr vhodné půdy pro zasázení, sousední rostliny (doporučuje se vyhýbat pěstování blízko rajčat) a pravidelný hojný chemický postřik. Potvrdil to i předseda svazu a nedoporučoval pěstování vyloženě náchylných odrůd. Farmářům také poradil využít poradenství Výzkumného ústavu bramborářského, který během vegetace provádí monitoring.Aplikace postřiku na letošní úrodu by měla být podle Králíčka postačující. „Jsem přesvědčen, že v drtivé většině případů pěstitelé nepodcenili situaci a ošetřili porosty vhodnými fungicidy. Určitě bylo třeba více aplikací, než je obvyklé. Sledovat porosty je třeba již od začátku července. K obsahu zpráv, které proběhly v posledních dnech v našich médiích na téma plíseň bramboru, se nemohu bez další diskuse připojit. Je zřejmé, že jsou a budou lokální problémy třeba tam, kde bramboráři nemohli z důvodu deštivého počasí porosty včas ošetřit,“ poznamenal expert. Doplnil, že na druhou stranu porosty odrůd s delší vegetační dobou, které nyní pokračují ve vegetaci, jsou dobře ošetřeny fungicidní clonou.Počasí a pandemieDle Králíčka se s problémy deštivého počasí nepotýká pouze Česká republika, ale i řada okolních států. Úroda farmářů v sousedním Německu a také Belgie a Holandsku je zasažena především kvůli katastrofickým povodním a ztrátě části porostu. Dle údajů Eurostatu z minulého roku jsou největším producentem brambor Německo (21 %), Polsko (16,4 %) a Francie (15,7 %). Následuje Holandsko a Belgie.Připomínáme, že v roce 2019 Česká republika dokázala svou produkci zabezpečit 74 % vlastní spotřeby. Dle údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací ze stejného roku hlavními dodavateli agrárních výrobků do Česka jsou Polsko, Německo, Španělsko a Nizozemsko. „Česká republika není dlouhodobě v produkci konzumních brambor soběstačná. Přibližně třetinu musíme, hlavně v jarním období, dovážet. Tak tomu bude i v následujícím období. Samozřejmě bychom rádi naši soběstačnost zvýšili, ale produkční plochy spíše stagnují. Změnit tento trend je úkol do dalších let,“ poznamenal Králíček.Neposlední roli v tom hraje i pandemie. Dle předsedy svazu ovlivnila hlavně menší pěstitele, kteří prodávají přímo do škol, jídelen apod. Svoji produkci kvůli tomu neuplatnili a museli ji zlikvidovat. Vážnému problému čelila zejména Belgie, největší dodavatel zpracovaných brambor v EU a celosvětově. Kvůli uzavření hranic a celosvětového zastavení pohostinství velká část úrody nebyla zpracována a zhodnocená na trhu, kvůli čemu se situace u malých výrobců významně zhoršila.Dle předsedy svazu letošní výsadba porostů byla opožděna a týkalo se to jak ranobramborářských oblastí, tak zejména na Vysočině, kde byla výsadba ukončena až v první dekádě června. „Aktuálně je v ranobramborářské oblasti sklizena polovina produkčních ploch, sklizeň na Vysočině se teprve rozbíhá z důvodu opožděných žní. Zatím předpokládám, že bude dosaženo průměrných výnosů,“ uvedl expert.Dodal, že zatím nehodlá spekulovat o stavu sklizených hlíz a vhodnosti konkrétních partií k dlouhodobému skladování. „Je však zřejmé, pokud by deště neustaly, že kvalita skladovaných hlíz z takových pozemků do jisté míry ovlivněna bude,“ řekl závěrem Josef Králíček.

