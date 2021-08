Rusko může zahájit výstavbu nové vesmírné stanice

https://cz.sputniknews.com/20210831/rusko-muze-zahajit-vystavbu-nove-vesmirne-stanice-15674503.html

Rusko může v roce 2027 na oběžné dráze zahájit montáž nové národní vesmírné stanice a současně v průběhu dvou let pokračovat ve využívání ruského segmentu ISS. 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Řekl to v rozhovoru pro Sputnik generální konstruktér Raketové a kosmické korporace Energija, vedoucí letu ruského segmentu ISS, kosmonaut, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu Vladimir Solovjov.Prvním modulem bude vědecko-energetický modul (VEM) původně určený pro ISS. Vyvíjí se od roku 2012. Původně se předpokládalo, že bude modul vyroben v roce 2015 a zajistí energetickou nezávislost ruského segmentu ISS, který dostává v současné době elektřinu od amerického segmentu. Modul je také určen pro vědecké výzkumy. V roce 2015 však byl hotov jen úvodní projekt. Podle informací z veřejných zdrojů se montuje těleso modulu VEM od roku 2017. V roce 2018 začaly jeho pozemní zkoušky. Starty modulu se neustále odkládají.Dříve bylo oznámeno, že první modul nové ruské orbitální stanice má být připraven na start v roce 2025.Bylo oznámeno, že stanice bude mít otevřenou architekturu a neomezenou životnost díky výměně modulů, svými rozměry bude větší než stanice Mir a měla by lépe létat po oběžné dráze vysoké 400 kilometrů se sklonem 98 stupňů, což umožní pozorování celého zemského povrchu, a především Arktidy a Severní mořské cesty.

Vitoslav Tajny

Po rozpadu SSSR se Rusku konečně spustilo několik stovek projektu. Ať je to Jaderný remorkér Nuklon, který bude dopravovat vědecké přístroje ke vzdáleným planetám Sluneční soustavy. Nebo kosmická loď Zeus. Atd. Po druhý světový válce bylo právě SSSR jedna z nejvíce postižených zemi válkou. A to tempo během kterého se dostali do vesmíru, zřejmě nikdo nečekal. Průmysl, věda předvedly neskutečný skok dopředu. Právě na objevech v SSSR 20 století stojí světová ekonomika 21 století. Čekám od Ruska opět nějaký podobný skok v technologické, vědecké apd. sféře!

