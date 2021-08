Silný déšť: Jedna z řek v Libereckém kraji je na 3. stupni

https://cz.sputniknews.com/20210831/silny-dest-jedna-z-rek-v-libereckem-kraji-je-na-3-stupni-15681629.html

Silný déšť zvedl hladiny řek v Libereckém kraji. Řeka Snědá ve Frýdlantském výběžku na Liberecku se před 17 hodinou dostala na 3. povodňový stupeň. Ten... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

„V tuto chvíli jako jednotka provádíme protipovodňová opatření, máme udělené nějaké kanálové ucpávky, probíhá monitoring toku,“ cituje portál ČTK slova velitele dobrovolných hasičů z Višňové na Liberecku Lubomíra Erbana.K situaci se na svých sociálních sítích vyjádřil i Český hydrometeorologický ústav. Ten přišel s výstrahou.„POVODŇOVÉ OHROŽENÍ Na Smědé v profilu Višňová bude pravděpodobně v nejbližší době dosažen 3. SPA,“ uvedl Ústav na Twitteru.MoravaMeteorologové včera vydali výstrahu před vydatným deštěm a povodněmi, která měla platit od úterka do středy. Nejnovější varování snižuje stupeň nebezpečí na srážky pro hory na severu Čech, tam a v Jeseníkách se ruší i povodňová bdělost.Podle ČHMÚ platí úterní výstraha od 31.08.10:35 do 01.09.12:00. „Do dnešního poledne na návětří severních hor spadlo od 5 do 40 mm srážek. V Beskydech bude vzhledem k silnému nasycení docházet v některých říčních profilech k překročení 1. SPA,“ napsali na Twitteru.Vydatné deště s úhrny nad 40 milimetrů za 6 hodin či nad 60 milimetrů za 24 hodin tak podle výstrahy platí už pouze v Jeseníku, Bruntálu a Krnově, dále na východě v oblasti Frýdku-Místku, Jablunkova a Třince.S dalšími srážkami pak musí lidé počítat na Liberecku, Královéhradecku a v oblastech Olomouckého či Zlínského kraje. Avšak povodňová bdělost nyní platí jen v částech Moravskoslezského kraje.

