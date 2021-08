https://cz.sputniknews.com/20210831/spojenym-statum-hrozi-chemicka-katastrofa-hurikan-ida-radi-v-oblasti-aleje-rakoviny-15673255.html

Spojeným státům hrozí chemická katastrofa. Hurikán Ida řádí v oblasti Aleje rakoviny

Spojeným státům hrozí chemická katastrofa. Hurikán Ida řádí v oblasti Aleje rakoviny

Hurikán Ida v americké Louisianě nyní zuří v regionu s velkým počtem chemických podniků. Kvůli bouři mohou Spojené státy americké narazit na hrozbu ekologické... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Oblast, která dostala název Alej rakoviny (Cancer Alley), leží podél řeky Mississippi ve státě Louisiana. Nachází se tam dvě třetiny průmyslových objektů státu, které pracují s toxickými chemickými látkami. Svůj neoficiální název region dostal poté, co média zjistila, že jeho obyvatelé mnohem častěji trpí rakovinou.Analýza rejstříku emisí toxických látek Agentury ochrany životního prostředí USA ukázala, že hurikán pravděpodobně zasáhne 590 objektů, kde jsou vyráběny nebo ukládány nebezpečné materiály. Ida zvyšuje riziko vzniku nových ekologických problémů v regionu.Bouře, které zasáhly pobřeží Mexického zálivu USA, již byly důvodem mnohých katastrof. V roce 2020 hurikán Laura způsobil požár závodu BioLab, který vyráběl chemické výrobky do bazénů. Společnost uvedla, že během požáru došlo k úniku chlóru, který trval tři dny.Kvůli hurikánu Hurvey v roce 2017 došlo k povodním a chemický závod Arkema SA byl zničen. Nakonec se činidla rozložila a vzplála, kvůli čemuž vznikla ohnivá koule. Po havárii bylo hospitalizováno 21 lidí. Při bouři byly také poškozeny dva zásobníky použité vody, do vod Mississippi se dostalo asi 10 tisíc kilogramů chemických látek.Při hurikánu Katrina před 16 lety došlo k úniku 25 tisíc barelů ropy, když byl poškozen ropný závod Murphy Oil nedaleko New Orleans. Při bouři byly poškozeny stovky domů.Přes milion domácností je nadále bez elektřinyPřes milion domů a podniků v jižním americkém státu Louisiana zůstává bez elektřiny, v oblasti řádí hurikán Ida. O výpadcích informuje portál poweroutage.us.Podle informací portálu k 9:07 SEČ elektřinu nemá přes 1 010 000 domácností v Louisianě, v sousedním Mississippi je bez elektřiny přes 60 tisíc domácností. V Michiganu, Kalifornii a Indianě je bez proudu celkem přes padesát tisíc domácností.Americký prezident Joe Biden kvůli hurikánu Ida v Louisianě vyhlásil stav nouze a nařídil, aby poškozeným byla poskytnuta federální pomoc.Hurikán Ida, kterému byla udělena druhá kategorie z pěti možných, v neděli zasáhl pobřeží státu Louisiana a zuří nad jeho oblastí. Rychlost větru převyšuje 165 kilometrů za hodinu. Město New Orleans je podle místních úřadů zcela bez proudu. Zatím je informováno minimálně o dvou obětích.

