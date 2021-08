https://cz.sputniknews.com/20210831/tobe-nevadi-ze-zabil-mozna-30-lidi-rytmus-zapozoval-s-nejhorsimi-vrahy-na-slovensku-15676815.html

„Tobě nevadí, že zabil možná 30 lidí?“ Rytmus zapózoval s nejhoršími vrahy na Slovensku

„Tobě nevadí, že zabil možná 30 lidí?“ Rytmus zapózoval s nejhoršími vrahy na Slovensku

Stránka jednoho z největších vrahů Slovenska Mikuláše Černáka zveřejnila fotku, na níž je vysmátý slovenský rapper Patrik Rytmus Vrbovský a bojovník MMA Attila... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-31T16:43+0200

2021-08-31T16:43+0200

2021-08-31T16:43+0200

celebrity

slovensko

věznice

kritika

vězení

vězeň

zpěvák

rytmus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/15676995_0:138:1200:813_1920x0_80_0_0_09f08742bfcb146cb605c857362e8855.jpg

Stránka jednoho z největších odsouzených vrahů na Slovensku se pochlubila fotografií, na níž je i známý slovenský rapper Patrik Vrbovský a jeho kamarád, bojovník MMA Attila Végh.„Bojovník MMA Attila Végh a rapper Rytmus si zapózovali s nejtěžšími zločinci v leopoldovské věznici,“ píše se na Černákově profilu. Végh se svou návštěvou ve věznici v Leopoldově pochválil i ve videu a zmínil, že mezi odsouzenými vrahy má množství fanoušků.Kromě Černáka se na fotografii nacházejí i další doživotně odsouzení. Nachází se tam i Rytmusův manažer. Otázkou však je, jak se do přísně střežené věznice, mezi doživotně odsouzené vrahy, dostal bojovník MMA.Ve věznicích se totiž čas od času pořádají různé akce, zejména na Vánoce či jiné svátky, ale vládnou tam přísné podmínky. Nemohou se dokonce přinést ani věci na vyhotovování obrazu a zvuku, proto je otázkou, jak fotografie vznikla a kdo ji zveřejnil.Nutno podotknout, že snímek z věznice zveřejnil Rytmus i na Instagramu. A jaké komentáře si vysloužil? Někteří nechápali, jak mohl Rytmus mezi takové lidi vůbec vstoupit. „Tobě nevadí, že zabil možná 30 lidí?“Někteří si pak pokládali i otázky, jak vůbec mohla taková fotka vzniknout. „Jak je možné, že vznikla tato fotka, když před vstupem do jakékoliv věznice se odevzdávají osobní věci, mezi které patří i telefon?“ A i další se ptali na to stejné: „Jak je možné mít fotku s vězněm…“Attila Végh je známý slovenský MMA zápasník. Kdysi ho trénoval dnes obviněný a vazebně stíhaný Norbert Bödör, se kterým se zná dlouhá léta. Stejně je kamarád i dalšího bojovníka MMA Matúše Mečára, který v Nitře na přechodu pro chodce ve velké rychlosti usmrtil 27letou ženu. Za její smrt dostal Mečár jen podmínku. Végh se na Slovensku nejvíce zviditelnil prostřednictvím organizace Oktagon MMA a hlavně Zápasu století, kde nastoupil proti Karlosu Terminátoru Vémolovi.Patrik Rytmus Vrbovský je známý slovenský rapper. Na hip-hopové scéně působí od roku 1992 a je zakladatelem skupiny Kontrafakt, v níž působí i Michal Ego Straka. Kontrafakt se stal populární zejména prvním videoklipem k singlu Dává mi. Rytmus je s Véghem kamarád a podporuje ho na zápasech.

https://cz.sputniknews.com/20210324/rapper-rytmus-si-vyslouzil-kritiku-po-sve-poznamce-o-postave-jiste-komicky-slovenska-moderatorka-to-13374355.html

penzistazpasek jedna pakáž - vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá 0

1

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, věznice, kritika, vězení, vězeň, zpěvák, rytmus