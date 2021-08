https://cz.sputniknews.com/20210831/tom-cruise-ma-problemy-paramount-podala-zalobu-kvuli-pozastaveni-nataceni-mission-impossible-7-15677386.html

Tom Cruise má problémy? Paramount podala žalobu kvůli pozastavení natáčení Mission: Impossible 7

Tom Cruise má problémy? Paramount podala žalobu kvůli pozastavení natáčení Mission: Impossible 7

Filmová společnost Paramount Pictures zažalovala u soudu v Kalifornii pojišťovací společnost za odmítnutí náhrady škody v souvislosti s pozastavením natáčení... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-31T14:29+0200

2021-08-31T14:29+0200

2021-08-31T14:29+0200

celebrity

usa

film

hollywood

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/15677484_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7f7f036d8841b178908eb005e97368be.jpg

Představitelé filmové společnosti obviňují společnost Federal Insurance Company z toho, že nesplnila podmínky pojištění – nahradit škody společnosti Paramount v částce 100 milionů dolarů.„Paramount utrpěla značné škody, které spadají pod platnost smlouvy, když musela pozastavit a odložit natáčení filmu Mission: Impossible 7 kvůli nařízením o zavření různých filmových ateliérů, nemocem herců a nutnosti ochrany herců, filmové skupiny a ateliérů před virem SARS-CoV-2,“ uvádí se v žalobě.Jak prohlásila Paramount, v únoru roku 2020 musela pozastavit natáčení filmu Christophera MacQuarrieho v Benátkách, když jedna z pojištěných osob onemocněla covidem-19. O několik týdnů později nedokázala Paramount obnovit natáčení filmu kvůli vyhlášení karantény v Itálii.Podle informací portálu přistoupila Federal Insurance Company na náhradu škod, ale jen v částce pěti milionů dolarů místo 100 milionů.„Společnost Federal prohlásila, že nejsou žádné důkazy toho, že by tito herci a členové filmové skupiny nemohli pokračovat v plnění svých povinností, a to nehledě na to, že byli nakaženi SARS-CoV-2 a představovali nespornou hrozbu pro lidi, kteří se natáčení účastnili,“ uvádí se v dokumentu. Natáčení sedmé části akčního filmu Mission: Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli bylo obnoveno v červenci 2020. Pak musela filmová společnost natáčení ještě několikrát pozastavit a přesunout do jiných zemí. Nyní pracuje filmová skupina ve Velké Británii, kde zůstává situace s koronavirem i nadále složitá.Premiéra filmu je naplánována na květen 2022.

https://cz.sputniknews.com/20201217/tom-cruise-vynadal-natacecimu-tymu-kvuli-protikoronavirovym-opatrenim-george-clooney-herce-podporil-12940451.html

https://cz.sputniknews.com/20210822/james-mares-bond-moderator-se-zvecnil-na-jachte-v-italii-15580235.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, film, hollywood