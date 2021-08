https://cz.sputniknews.com/20210831/tri-salky-kavy-denne-znacne-snizi-riziko-infarktu-zjistili-vedci-15667328.html

Tři šálky kávy denně značně sníží riziko infarktu, zjistili vědci

Tři šálky kávy denně značně sníží riziko infarktu, zjistili vědci

Denní konzumace kávy sníží riziko vývoje srdečních onemocnění, píše portál Medical News s odkazem na autorku průzkumu, profesorky Střediska srdce a cév... 31.08.2021, Sputnik Česká republika

Lidé, jež si dávají tři šálky kávy denně, mají riziko úmrtí na infarkt nižší o 21 %, na další srdečně-cévní onemocnění o 17 %, na ostatní příčiny o 12 %.Experimentu se zúčastnilo 468 tisíc lidí bez příznaků srdečních nemocí ve věku kolem 56 let. Byli rozděleni na tři skupiny. Do první se dostali ti, kdo nepijí kávu pravidelně (22,1 %), do druhé lidé, jež si dají půlku šálku až tři šálky denně (58,4 %), do třetí ti, kdo si dají více než tři šálky (19,5 %).Odborníci zkoumali testy dobrovolníků 10-15 let, upravovali je s ohledem na takové faktory jako věk, pohlaví, váha, výška, zlozvyky, tělesná aktivnost, sociálně ekonomický status a také frekvence a množství spotřebovaného masa, zeleniny, ovoce, apod. Vědci rovněž použili data více než 30 tisíc lidí získané pomocí magnetické rezonance.

