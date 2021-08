https://cz.sputniknews.com/20210831/vedec-odhalil-dokonaly-zpusob-vareni-vajec-namekko-15666711.html

Vědec odhalil dokonalý způsob vaření vajec naměkko

31.08.2021

2021-08-31

Vařená vejce s „vojáčky“ znamenají vejce naměkko. Soldiers (v překladu „vojáci“) je prostě jen opečený plátek toustového chleba zbavený kůrky a nakrájený na tenké sloupce, které se pak jednoduše namáčí ve žloutku.Dr. James Hind, statistik z Nottinghamské univerzity, říká, že jeho výzkum naznačuje, že vejce by měla být vařena naměkko po dobu čtyř minut a 15 sekund a ponořena do studené vody přesně na 57 sekund.Poté může být špička vaječné skořápky rozbitá oloupaná a osolená podle chuti.Hind a společnost British Lion Eggs provedli řadu experimentů poté, co shromáždili data od 1 500 respondentů průzkumu o jejich nejběžnějších metodách přípravy vajec s „vojáčky“.Podle jeho slov většina lidí rozbije skořápku na užším konci vajíčka a přidá pak trochu soli. Tato metoda byla nejúspěšnější při testování.Průzkum zjistil, že Hindův přístup není jedinečný, přičemž 85 procent Britů věří, že příprava vajec s vojáčky je „přesnou vědou“.Výzkum se však nezastavil jen u vajíček, ale také rozpracoval rovnici pro „vojáčky“. Hind odhalil, že chléb, který by měl být bílý, musí být opékán po dobu dvou minut a 55 sekund.Kromě toho by měl být nakrájen na plátky o tloušťce 2 cm a namazán máslem. Téměř dvě třetiny respondentů průzkumu (62 procent) uvedly, že kůrka by měla být před podáváním odřezána.Podle experta výzkum, jak připravit dokonalé vejce naměkko, odhaluje, že existuje obrovská rozmanitost v receptech, ale některé trendy jsou jasné. „V drtivé většině máme rádi, když tekutý je žloutek, ale nikoliv bílek,“ uvedl.37 procent lidí souhlasilo s tím, že vajíčko lžící rozbije, zatímco 32 procent ho může jednoduše rozříznout nožem. Tři z deseti respondentů věřili, že jídlo je ideální nejen na snídani, ale pro každou denní dobu.Tady je Hindův recept na perfektní vejce s „vojáčky“ podle vědy:

